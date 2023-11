Japon : le vainqueur de l'an dernier Neuville remporte le coup d'envoi

Thierry Neuville, double vainqueur de la saison (Sardaigne et Central Europa Rally), sait qu'il ne pourra pas remporter sa première couronne mondiale. Le pilote Toyota Kalle Rovanperä s'est déjà emparé de la couronne mondiale 2023 auparavant, à Passau, pour la deuxième fois consécutive. Lors de la finale du championnat du monde des rallyes, Neuville, originaire de l'Est, ne se battra plus que pour remporter son sixième titre de vice-champion du monde face au pilote Toyota Elfyn Evans, qui le précède de sept points au classement.

Il a montré le sérieux de son souhait lors de la première course de seulement 2,10 km au Toyota Stadium à Ashi. Neuville, qui avait été le plus rapide lors du shakedown, y a signé son premier meilleur temps officiel en 1'47'' devant des milliers de Japonais enthousiastes, sept dixièmes de seconde devant son coéquipier Esapekka Lappi, qui suivra un programme à temps partiel en 2024 pour l'équipe Hyundai basée à Alzenau, et 1,4 seconde devant son ancien et nouveau coéquipier d'écurie Ott Tänak (Ford Puma Rally1) en 2024.

Neuville a déclaré : "Il n'y a pas de questions, comme profiter simplement et essayer de remporter une autre victoire. C'est notre objectif pour ce week-end, mais ce ne sera pas facile du tout et pourrait être plus compliqué qu'en Europe centrale après avoir vu les conditions lors des reconnaissances. Compte tenu des conditions prévues pour demain, cela promet d'être très exigeant, mais j'ai hâte de partir".

La brève déclaration de Lappi : "Ça devrait être bien de battre Sébastien".

Pour sa septième participation au volant de la Tooyta GR Yaris Rally1, Sébastien Ogier, cité par Lappi, a pris le départ du deuxième Rallye du Japon de l'ère moderne en huitième position (+ 4,7). L'octuple champion et triple vainqueur de la saison a fait son autocritique : "Honnêtement, ce n'est pas génial de perdre quatre secondes au départ. Je ne sais pas vraiment pourquoi, il faut chercher".

Au départ de sa dernière course au volant de la Ford Puma Rally1 de M-Sport, Ott Tänak a déclaré : " Nous avions beaucoup de pression de la part de Takamoto Katsuta. Nous savions qu'il avait attaqué fort. Cette spéciale a été amusante, même si elle est très différente de ce que nous faisons habituellement. De toute évidence, ce sera plus important demain".

Le local Takamoto Katsuta, qui réside à Jyväskylä en Finlande, s'est classé 1,3 seconde derrière lui au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 et seulement cinq dixièmes de seconde devant le nouveau double champion du monde et partenaire de Toyota, Kalle Rovanperä.

La première étape se poursuivra dans la nuit de jeudi à vendredi avec sept autres décisions (= 133,26 km) et se terminera à nouveau au Toyota Stadium vers 11h45 CET.

La deuxième étape sera lancée dans la nuit de vendredi à samedi à 00h40 et se poursuivra par huit épreuves (= 84 km) jusqu'à l'arrivée au Toyota Stadium à 11h45 CET. Lors de la finale dans la nuit de samedi à dimanche, départ vers 23h39 CET, il y aura encore six décisions (= 84 km). Le championnat du monde des rallyes prendra fin dimanche matin vers 8h00 CET.

Situation après la 1ère des 22 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:47,6 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 0,7 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,4 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3,1 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 4,0 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 4,5 8 Ogier/Landais (F), Toyota + 4,7 9 Evans/Martin (GB), Toyota + 4,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 5,3

ServusTV lors de la finale au Japon :

Samedi 18 novembre 2023 :

01h00 CET : ES 11 Okazaki City (2,84 km)*.

06h00 CET : ES 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*.

23h00 CET : ES 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*.

Dimanche 19 novembre 2023 :

06:00 CET : ES 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Bonne connaissance de l'anglais requise

La finale du WRC sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Rallye du Japon, la 13e manche et la finale du Championnat du monde des rallyes, avec des retransmissions en direct. Vendredi (17 novembre), samedi (18 novembre) et dimanche (19 novembre), Red Bull TV diffusera les moments forts de chaque journée à 14h00 CET.

La finale de la Coupe du monde sur Sport1

La chaîne sportive allemande Sport1 diffusera un résumé d'une heure de la finale du Championnat du monde des rallyes 2023 au Japon, le dimanche 19 novembre 2023 à 23h00.