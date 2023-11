Giappone: il vincitore dell'anno scorso Neuville vince l'apertura della stagione

Il due volte vincitore della stagione Thierry Neuville (Sardegna e Central Europe Rally) sa che non può più vincere la sua prima corona WRC. Il pilota Toyota Kalle Rovanperä si è già assicurato la corona WRC 2023 per la seconda volta consecutiva a Passau. Nella finale del Campionato del Mondo Rally, il belga orientale Neuville sta lottando solo per conquistare il suo sesto titolo mondiale nella battaglia contro il pilota Toyota Elfyn Evans, che lo precede di sette punti al secondo posto in classifica.

Ha dimostrato quanto questo desiderio sia serio per lui in occasione della prima gara di 2,10 km al Toyota Stadium di Ashi. Lì Neuville, che è stato il più veloce nello shakedown, ha fatto segnare il suo primo miglior tempo ufficiale in 1:47 minuti davanti a migliaia di spettatori giapponesi entusiasti, precedendo di sette decimi di secondo il suo compagno di squadra Esapekka Lappi, che completerà un programma part-time per il team Hyundai di Alzenau nel 2024, e di 1,4 secondi il suo vecchio e nuovo compagno di squadra del 2024 Ott Tänak (Ford Puma Rally1).

Neuville ha dichiarato: "Non ci sono domande, ma semplicemente divertirsi e cercare di ottenere un'altra vittoria. Questo è il nostro obiettivo per questo fine settimana, ma non sarà affatto facile e potrebbe essere più complicato rispetto all'Europa centrale dopo aver visto le condizioni durante la ricognizione. Con le condizioni previste per domani, si preannuncia molto impegnativo, ma non vedo l'ora di iniziare".

Breve dichiarazione di Lappi: "Sarà bello battere Sébastien".

Sébastien Ogier, citato da Lappi, ha iniziato il secondo Rally del Giappone dell'era moderna in ottava posizione (+ 4,7) nella sua settima uscita con la Tooyta GR Yaris Rally1. L'otto volte campione e tre volte vincitore della stagione ha fatto autocritica: "Ad essere onesti, non è bello perdere quattro secondi alla partenza. Non so bene perché, dobbiamo cercare".

Ott Tänak ha commentato l'inizio della sua ultima gara con la Ford Puma Rally1 di M-Sport: "Avevamo molta pressione da parte di Takamoto Katsuta. Sapevamo che aveva attaccato duramente. Questa speciale è stata divertente, anche se è molto diversa da quella che facciamo di solito. Ovviamente domani sarà più importante".

Il locale Takamoto Katsuta, che vive a Jyväskylä, in Finlandia, ha concluso con un ritardo di 1,3 secondi dalla Toyota GR Yaris Rally1 e con soli cinque decimi di secondo di vantaggio sul nuovo doppio campione del mondo e sul partner Toyota Kalle Rovanperä.

La prima tappa proseguirà nella notte tra giovedì e venerdì con altre sette decisioni (= 133,26 km) e si concluderà intorno alle 11:45 CET al Toyota Stadium.

La seconda tappa inizierà alle 00:40 di venerdì notte e si svilupperà in otto tappe (= 84 km) fino all'arrivo alle 11:45 CET allo Stadio Toyota. Nel finale di sabato sera, a partire dalle 23:39 CET circa, saranno completate altre sei decisioni (= 84 km). Il Campionato del mondo di rally si conclude domenica mattina alle 08:00 CET circa.

Classifica dopo la prima delle 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:47,6 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 0,7 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,4 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3,1 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 4,0 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 4,5 8 Ogier/Landais (F), Toyota + 4,7 9 Evans/Martin (GB), Toyota + 4,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 5,3

ServusTV alla finale in Giappone:

Sabato 18 novembre 2023:

01:00 CET: SS 11 Città di Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domenica 19 novembre 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Finale WRC su Red Bull TV

Red Bull TV coprirà anche il Rally del Giappone, tredicesima prova e finale del Campionato del Mondo Rally, con una diretta streaming. Alle 14:00 CET di venerdì (17 novembre), sabato (18 novembre) e domenica (19 novembre), i momenti salienti di ogni giornata saranno trasmessi anche su Red Bull TV.

La finale della Coppa del Mondo su Sport1

Il canale sportivo tedesco Sport1 trasmetterà una sintesi di un'ora della finale del Campionato del Mondo di Rally 2023 in Giappone alle 23:00 di domenica 19 novembre 2023.