Japão: O vencedor do ano passado, Neuville, vence a abertura da época

No final do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão, o vencedor do ano passado, Thierry Neuville, no Hyundai i20 Rally1, estabeleceu o primeiro de 22 pontos de exclamação possíveis nos 2,10 quilómetros iniciais.

Thierry Neuville, duas vezes vencedor da época (Rali da Sardenha e Rali da Europa Central), sabe que já não pode conquistar a sua primeira coroa do WRC. O piloto da Toyota, Kalle Rovanperä, já garantiu a coroa do WRC 2023 pela segunda vez consecutiva em Passau. No final do Campeonato do Mundo de Ralis, o belga Neuville está apenas a lutar para conquistar o seu sexto vice-campeonato mundial na batalha contra o piloto da Toyota Elfyn Evans, que está sete pontos à sua frente no segundo lugar da classificação.

Ele mostrou o quanto este desejo é sério para ele na abertura dos 2,10 quilómetros no Toyota Stadium em Ashi. Neuville, que foi o mais rápido no shakedown, estabeleceu o seu primeiro melhor tempo oficial de 1:47 minutos, perante milhares de entusiastas espectadores japoneses, sete décimos de segundo à frente do seu companheiro de equipa Esapekka Lappi, que vai cumprir um programa a tempo parcial para a equipa Hyundai de Alzenau em 2024, e 1,4 segundos à frente do seu antigo e novo companheiro de equipa em 2024, Ott Tänak (Ford Puma Rally1).

Neuville disse: "Não há dúvidas quanto a desfrutar simplesmente e tentar obter outra vitória. É esse o nosso objetivo para este fim de semana, mas não vai ser nada fácil e pode ser mais complicado do que na Europa Central, depois de ver as condições no reconhecimento. Com as condições previstas para amanhã, promete ser muito desafiante, mas mal posso esperar para começar."

Breve declaração de Lappi: "Vai ser bom ganhar ao Sébastien."

Sébastien Ogier, citado por Lappi, começou o segundo Rali do Japão da era moderna na oitava posição (+ 4,7) na sua sétima prova com o Tooyta GR Yaris Rally1. O octacampeão e tricampeão da época foi autocrítico: "Para ser honesto, não é bom perder quatro segundos no arranque. Não sei bem porquê, temos de ver".

Ott Tänak comentou no início da sua última corrida com o M-Sport Ford Puma Rally1: "Estávamos a ser muito pressionados pelo Takamoto Katsuta. Sabíamos que ele tinha atacado forte. Esta especial foi divertida, apesar de ser muito diferente do que fazemos normalmente. Obviamente, será mais importante amanhã."

O local Takamoto Katsuta, que vive em Jyväskylä, na Finlândia, terminou 1,3 segundos atrás de si no Toyota GR Yaris Rally1 e apenas cinco décimos de segundo à frente do novo duplo campeão do mundo e parceiro da Toyota, Kalle Rovanperä.

A primeira etapa continuará durante a noite de quinta para sexta-feira com mais sete decisões (= 133,26 km) e terminará por volta das 11h45 CET no Estádio Toyota.

A segunda etapa terá início às 00:40 de sexta-feira à noite e decorrerá em oito etapas (= 84 km) até ao final, às 11:45 CET, no Estádio Toyota. Na final de sábado à noite, a partir das 23h39 CET, serão cumpridas mais seis decisões (= 84 km). O Campeonato do Mundo de Ralis termina no domingo de manhã, por volta das 08:00 CET.

Classificação após a 1ª de 22 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:47,6 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 0,7 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,4 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3,1 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 4,0 7 Fourmaux/Coria (F), Ford + 4,5 8 Ogier/Landais (F), Toyota + 4,7 9 Evans/Martin (GB), Toyota + 4,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 5,3

ServusTV na final no Japão:

Sábado, 18 de novembro de 2023:

01:00 CET: SS 11 Cidade de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domingo, 19 de novembro de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

A final do WRC na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá cobrir o Rali do Japão, a 13ª ronda e a final do Campeonato do Mundo de Ralis, com transmissões em direto. Às 14:00 CET de sexta-feira (17 de novembro), sábado (18 de novembro) e domingo (19 de novembro), os melhores momentos de cada dia também serão transmitidos na Red Bull TV.

A final do Campeonato do Mundo na Sport1

O canal desportivo alemão Sport1 irá transmitir um resumo de uma hora da final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, às 23:00 de domingo, 19 de novembro de 2023.