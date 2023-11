Japon : Evans à nouveau vice-président après les échecs des célébrités

Elfyn Evans a su gérer les conditions pluvieuses du Rallye du Japon pour consolider son avance après le tour matinal raccourci de vendredi. En revanche, certains de ses collègues se sont retrouvés en grande difficulté. Y compris son rival pour le titre de vice-champion, Thierry Neuville. Vainqueur l'an dernier, Neuville a perdu le contrôle de sa Hyundai i20 Rally1 sur l'asphalte très humide de la sixième spéciale après un fort sous-virage et a percuté un arbre. Neuville, double vainqueur de la saison, et Martijn Wydaeghe sont sortis indemnes du crash, mais pas la Hyundai. Cet abandon a fait du leader Elfyn Evans, au volant de la Toyota GR Yaris Rally1, le vice-champion pour la troisième fois. Avant la finale au Japon, Evans, deuxième au championnat du monde, avait déjà sept points d'avance sur Neuville, vainqueur du Zentral Europa Rallye. Même en cas d'abandon, Evans est assuré de remporter le titre de vice-champion.

Des pluies torrentielles combinées à des routes couvertes de feuilles mortes ont constitué un début dangereux pour la première journée complète du rallye, au cours de laquelle plusieurs des équipes de tête du Championnat du monde des rallyes de la FIA se sont retrouvées au milieu du chaos. Les conditions défavorables ont conduit les organisateurs du rallye à annuler la spéciale de Shitara Town (ES4).

La deuxième spéciale, première décision du vendredi, la plus longue du Rallye du Japon avec 23,67 km, a joué le sort de trois pilotes. Le héros local Katsuta a été le premier à atteindre un virage à droite 11,8 km après le départ. Il s'est arrêté au freinage et a fait un tête-à-queue avant de percuter un arbre qui a endommagé le radiateur de sa Toyota GR Yaris. Après avoir boitillé en mode EV jusqu'à l'arrivée, Katsuta et son copilote Aaron Johnston ont pu effectuer des réparations sur le bord de la route, bien qu'ils aient été devancés de plus de cinq minutes après deux spéciales. La Toyota Yaris, blessée, leur a permis de passer la journée de vendredi en se traînant.

Le drame s'est poursuivi peu après lorsque Dani Sordo a été victime d'un accident au même endroit et a glissé dans un talus au volant de sa Hyundai i20 N. Pendant ce temps, Adrien Fourmaux, qui avait repris la Ford Puma Rally1 de Pierre-Louis Loubet, a commis une erreur presque identique qui a eu les mêmes conséquences. Tous les équipages s'en sont sortis indemnes, mais la spéciale a ensuite été interrompue.

Alors que Hyundai, double vainqueur l'an dernier avec Thierry Neuville et Ott Tänak, a été particulièrement touché par le sort avec deux abandons, Toyota a terminé la septième des 22 spéciales de son jeu à domicile avec une triple avance. L'ancien et nouveau vice-champion Evans devançait très nettement le pilote partiel Yaris Sébastien Ogier de 50,9 secondes et le nouveau double champion du monde Kalle Rovanperä de 2:07,4 minutes avant la dernière décision du jour au stade Toyota d'Ashi. Andreas Mikkelsen, leader de la Škoda Fabia RS Rally2 et vainqueur du titre WRC2, a créé une petite sensation en se classant quatrième (+ 2:56,3). Le meilleur pilote Hyundai a été Esapekka Lappi, 6e (+ 3:46,3), au volant de la dernière i20 Rally1 officielle. Ott Tänak a pris la huitième place (+ 4:43,7) pour son dernier rallye officiel au volant de la Ford Puma Rally1.

Situation après 7 des 22 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:23:20,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 50,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:07,4 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 2:56,3 5 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 3:44,3 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:46,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:46,8 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:43,7 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:08,9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:54,9

ServusTV lors de la finale au Japon :

Samedi 18 novembre 2023 :

01h00 CET : ES 11 Okazaki City (2,84 km)*.

06h00 CET : ES 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*.

23h00 CET : ES 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*.

Dimanche 19 novembre 2023 :

06:00 CET : ES 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Bonne connaissance de l'anglais requise

La finale du WRC sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Rallye du Japon, la 13e manche et la finale du Championnat du monde des rallyes, avec des retransmissions en direct. Vendredi (17 novembre), samedi (18 novembre) et dimanche (19 novembre), Red Bull TV diffusera les moments forts de chaque journée à 14h00 CET.

La finale de la Coupe du monde sur Sport1

La chaîne sportive allemande Sport1 diffusera un résumé d'une heure de la finale du Championnat du monde des rallyes 2023 au Japon, le dimanche 19 novembre 2023 à 23h00.