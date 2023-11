Giappone: Evans di nuovo secondo classificato dopo le cancellazioni delle celebrità

Elfyn Evans ha dominato le condizioni di bagnato al Rally del Giappone e ha allungato il suo vantaggio dopo il giro ridotto del mattino di venerdì. Alcuni dei suoi colleghi, tuttavia, hanno incontrato serie difficoltà. Tra questi, il suo rivale per il secondo posto, Thierry Neuville. Il vincitore dello scorso anno Neuville ha perso il controllo della sua Hyundai i20 Rally1 sull'asfalto molto bagnato della sesta tappa a causa di un forte sottosterzo e si è schiantato contro un albero. Il due volte vincitore della stagione Neuville e Martijn Wydaeghe sono usciti illesi dall'incidente, ma la Hyundai no. Questo ritiro ha fatto sì che il leader Elfyn Evans, con la Toyota GR Yaris Rally1, si classificasse secondo per la terza volta. Prima della finale in Giappone, Evans aveva già sette punti di vantaggio su Neuville, il vincitore del Central Europe Rally, al secondo posto nel WRC. Anche se Evans dovesse ritirarsi, sarebbe comunque sicuro del secondo posto.

Un acquazzone incessante, unito a strade coperte di foglie, ha reso pericoloso l'inizio della prima giornata di rally, con diversi team leader del Campionato del Mondo Rally FIA coinvolti nel caos. Le condizioni avverse hanno portato gli organizzatori del rally ad annullare la tappa di Shitara Town (SS 4).

La seconda tappa, la prima decisa venerdì, con i suoi 23,67 chilometri la più lunga del Rally del Giappone, è stata affidata a tre piloti. L'eroe locale Katsuta è stato il primo a raggiungere una curva a destra 11,8 chilometri dopo la partenza. È andato in stallo in frenata e si è girato prima di colpire un albero, che ha danneggiato il radiatore della sua Toyota GR Yaris. Dopo aver zoppicato fino al traguardo in modalità EV, Katsuta e il copilota Aaron Johnston hanno potuto effettuare le riparazioni a lato della strada, nonostante fossero in svantaggio di oltre cinque minuti dopo due tappe. Hanno affrontato la giornata di venerdì con una Toyota Yaris malandata.

Un ulteriore dramma si è verificato poco dopo, quando Dani Sordo ha avuto un incidente nello stesso punto ed è scivolato giù da un argine con la sua Hyundai i20 N. Nel frattempo, Adrien Fourmaux, che aveva rilevato la Ford Puma Rally1 da Pierre-Louis Loubet, ha commesso un errore quasi identico che ha avuto le stesse conseguenze. Tutti gli equipaggi sono rimasti illesi, ma la tappa è stata successivamente annullata.

Mentre Hyundai, vincitrice della doppietta dello scorso anno con Thierry Neuville e Ott Tänak, è stata particolarmente colpita questa volta con due ritiri, Toyota ha concluso la settima delle 22 tappe del suo round di casa con un vantaggio di tre posizioni. Il vecchio e nuovo vicecampione Evans aveva un netto vantaggio di 50,9 secondi sul pilota part-time della Yaris Sébastien Ogier e di 2:07,4 minuti sul nuovo doppio campione del mondo Kalle Rovanperä prima della decisione dell'ultima giornata nel Toyota Stadium di Ashi. Andreas Mikkelsen, leader della Škoda Fabia RS Rally2 e vincitore del titolo WRC2, ha fatto un po' di scalpore con il quarto posto (+2:56.3). Il miglior pilota Hyundai è stato Esapekka Lappi sull'ultima i20 Rally1 ufficiale in P6 (+ 3:46.3). Ott Tänak è arrivato ottavo nella sua ultima gara ufficiale con la Ford Puma Rally1 (+ 4:43.7).

Classifica dopo 7 tappe su 22 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:23:20,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 50,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:07,4 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 2:56,3 5 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 3:44,3 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:46,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:46,8 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:43,7 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:08,9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:54,9

