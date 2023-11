Japão: Evans volta a ser vice-campeão após cancelamento de celebridades

A primeira etapa do Rali do Japão, a final do campeonato do mundo, foi muito dura. Quatro pilotos de topo tiveram de prestar homenagem à chuva e às condições muito húmidas, incluindo Thierry Neuville, enquanto Elfyn Evans foi mais uma vez segundo classificado.

Elfyn Evans dominou as condições de piso molhado no Rali do Japão e aumentou a sua liderança após a curta volta da manhã de sexta-feira. Alguns dos seus colegas, no entanto, tiveram sérias dificuldades. Entre eles, o seu rival pelo segundo lugar, Thierry Neuville. O vencedor do ano passado, Neuville, perdeu o controlo do seu Hyundai i20 Rally1 na pista de asfalto muito molhada da sexta etapa, após uma forte subviragem, e embateu contra uma árvore. Neuville e Martijn Wydaeghe, duas vezes vencedor da temporada, sobreviveram ilesos ao acidente, mas o Hyundai não. Este abandono fez com que Elfyn Evans, no Toyota GR Yaris Rally1, se tornasse vice-campeão pela terceira vez. Antes do final da prova no Japão, Evans já tinha sete pontos de vantagem sobre Neuville, o vencedor do Rali da Europa Central, no segundo lugar do WRC. Mesmo que Evans se retirasse, continuaria a ter a certeza do segundo lugar.

Chuvas torrenciais combinadas com estradas cobertas de folhas significaram um início perigoso para o primeiro dia completo de rali, com várias das principais equipas do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA apanhadas no caos. As condições adversas levaram os organizadores do rali a cancelar a etapa em Shitara Town (SS 4).

A segunda etapa, a primeira decisão de sexta-feira, com 23,67 quilómetros, a mais longa do Rali do Japão, foi disputada por três pilotos. O herói local Katsuta foi o primeiro a chegar a uma curva à direita, 11,8 quilómetros após a partida. Ele parou na travagem e rodou antes de embater numa árvore, o que danificou o radiador do seu Toyota GR Yaris. Depois de chegar ao fim a coxear em modo EV, Katsuta e o copiloto Aaron Johnston conseguiram fazer reparações na berma da estrada, apesar de estarem a mais de cinco minutos de distância após duas etapas. A equipa passou a sexta-feira com o Toyota Yaris.

Pouco depois, Dani Sordo teve um acidente no mesmo local e deslizou por uma encosta abaixo com o seu Hyundai i20 N. Entretanto, Adrien Fourmaux, que tinha assumido o Ford Puma Rally1 de Pierre-Louis Loubet, cometeu um erro quase idêntico que teve as mesmas consequências. Todas as equipas não sofreram ferimentos, mas a etapa foi posteriormente cancelada.

Enquanto a Hyundai, vencedora do ano passado com Thierry Neuville e Ott Tänak, foi particularmente afetada desta vez com duas desistências, a Toyota terminou a sétima das 22 etapas da sua ronda caseira com uma vantagem de três pontos. O antigo e novo vice-campeão Evans tinha uma vantagem muito clara de 50,9 segundos sobre o piloto do Yaris em part-time Sébastien Ogier e 2:07,4 minutos sobre o novo duplo campeão do mundo Kalle Rovanperä antes da decisão do último dia no Toyota Stadium em Ashi. Andreas Mikkelsen, líder do Škoda Fabia RS Rally2 e campeão em título do WRC2, causou uma pequena sensação com o quarto lugar (+2:56.3). O melhor piloto da Hyundai foi Esapekka Lappi no último i20 Rally1 oficial em P6 (+ 3:46.3). Ott Tänak terminou em oitavo com o seu Ford Puma Rally1 na sua última saída oficial (+ 4:43.7).

Classificação após 7 das 22 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:23:20,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 50,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:07,4 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 2:56,3 5 Gryazin/Aleksandrov (LT), Škoda + 3:44,3 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:46,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:46,8 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:43,7 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:08,9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:54,9

ServusTV na final no Japão:

Sábado, 18 de novembro de 2023:

01:00 CET: SS 11 Cidade de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domingo, 19 de novembro de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

A final do WRC na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá cobrir o Rali do Japão, a 13ª ronda e a final do Campeonato do Mundo de Ralis, com transmissões em direto. Às 14:00 CET de sexta-feira (17 de novembro), sábado (18 de novembro) e domingo (19 de novembro), os melhores momentos de cada dia também serão transmitidos na Red Bull TV.

A final do Campeonato do Mundo na Sport1

O canal desportivo alemão Sport1 irá transmitir um resumo de uma hora da final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, às 23:00 de domingo, 19 de novembro de 2023.