Japón: Evans, subcampeón, domina la final del Campeonato del Mundo

La primera etapa de la prueba final del Campeonato del Mundo de Rallyes en Japón terminó a gusto de Toyota en su prueba de casa, en Toyota, como se llama realmente la ciudad. Tres GR Yaris Rally1 coparon el imaginario podio diario tras ocho de las 22 etapas disputadas en el Toyota Stadium. El claro dominador del viernes fue el antiguo y nuevo subcampeón Elfyn Evans, claramente por delante de sus dos colegas de Toyota Sébastien Ogier y Kalle Rovanperä en el GR Yaris Rally1. El año pasado, el piloto local Takamoto Katsuta fue el mejor piloto Toyota en P3. Este año, tras su accidente, terminó 9º (+6:07.9)-.

La ventaja de Evans sobre el ocho veces ganador del título Ogier, que disputa su séptima salida de la temporada en Japón con el Toyota GR Yaris Rally1, era de 1:49,9 minutos (incluyendo un minuto de penalización por llegar tarde a la salida de servicio). El programa del próximo año para Ogier, tres veces ganador de la temporada, será similar al de 2023, aunque todavía no es oficial. El nuevo doble campeón Rovanperä se alineó en tercera posición con una diferencia de 2:06,6 minutos.

Evans seguía ligeramente descontento consigo mismo: "No he tenido muy buenas sensaciones esta mañana, he sentido que perdía un minuto, pero los demás tenían claramente sensaciones parecidas. Eso puede pasar a veces".

Ogier explicó su retraso: "Estoy contento de que mis mecánicos hayan podido arreglar el coche. Han hecho un trabajo fantástico para nosotros. Queremos que los cuatro coches lleguen a la meta".

Rovanperä dio prioridad a la seguridad: "No ha sido fácil. Ayer tuvimos muchos problemas en esta superespecial y estaba un poco preocupado por las condiciones. Hemos afrontado la llegada con precaución, es lo más importante. Mañana será un nuevo día".

Tras el abandono de cuatro pilotos de cabeza debido a accidentes, incluido el ganador del año pasado Thierry Neuville con un Hyundai, el bicampeón del WRC2 Andreas Mikkelsen con un Škoda Fabia RS Rally2 registró un cuarto puesto un tanto sorprendente (+3:00.2). "Es divertido", fue el breve comentario de Mikkelsen, que fue seguido por Grégoire Munster en el Ford Fiesta MKII como el segundo mejor coche WRC2 en P5, 24,6 segundos por delante de Nicolai Gryazin en P6 en el segundo Škoda Fabia RS Rally2.

El mejor Hyundai tras el abandono de Neuville y Dani Sordo fue Esapekka Lappi en séptima posición (+3:44.3), 58,5 segundos por delante de su compañero Hyundai del próximo año Ott Tänak, que tuvo algunos problemas técnicos en su última carrera en el Ford Puma Rally1.

Clasificación tras 8 de 22 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:25:22,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:49,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:06,6 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 3:00,2 5 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:05,0 6 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 3:29,6 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:44,3 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:42,8 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:07.9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:56,0

ServusTV en la final de Japón:

Sábado, 18 de noviembre de 2023:

01:00 CET: SS 11 Ciudad de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domingo, 19 de noviembre de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7.52 km)

* Se requiere buen conocimiento de inglés

Final del WRC en Red Bull TV

Red Bull TV también cubrirá el Rally de Japón, 13ª prueba y final del Campeonato del Mundo de Rallyes, con retransmisiones en directo. A las 14:00 CET del viernes (17 de noviembre), sábado (18 de noviembre) y domingo (19 de noviembre), los aspectos más destacados de cada día también se mostrará en Red Bull TV.

La final de la Copa del Mundo en Sport1

El canal deportivo alemán Sport1 emitirá un resumen de una hora de la final del Campeonato del Mundo de Rallyes 2023 en Japón a las 23:00 horas del domingo 19 de noviembre de 2023.