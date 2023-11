Giappone: il secondo classificato Evans domina la finale del Campionato del Mondo

Elfyn Evans, secondo classificato per la terza volta dopo il ritiro del suo rivale Thierry Neuville, ha dominato nettamente il piovoso finale del Campionato del Mondo Rally in Giappone.

La prima tappa dell'ultimo round del Campionato del Mondo Rally in Giappone si è conclusa con il gradimento di Toyota nel suo round di casa a Toyota, come viene chiamata la città. Tre GR Yaris Rally1 hanno riempito l'immaginario podio giornaliero dopo otto delle 22 tappe del Toyota Stadium. Il chiaro dominatore del venerdì è stato il vecchio e nuovo secondo classificato Elfyn Evans, che ha preceduto nettamente i suoi due colleghi Toyota Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä nella GR Yaris Rally1. L'anno scorso, il pilota locale Takamoto Katsuta è stato il miglior pilota Toyota in P3. Quest'anno, dopo l'incidente, ha chiuso al 9° posto (+6:07.9).

Il vantaggio di Evans sull'otto volte vincitore del titolo Ogier, che in Giappone disputa la sua settima uscita stagionale con la Toyota GR Yaris Rally1, è di 1:49,9 minuti (compreso un minuto di penalità per il ritardo all'uscita di servizio). Il programma del prossimo anno per il tre volte vincitore della stagione Ogier sarà simile a quello del 2023, anche se non ancora ufficiale. Il nuovo doppio campione Rovanperä si è piazzato al terzo posto con un distacco di 2:06,6 minuti.

Evans era ancora leggermente insoddisfatto di se stesso: "Non ho avuto una buona sensazione questa mattina, mi sembrava di aver perso un minuto, ma gli altri avevano chiaramente sensazioni simili. A volte può succedere".

Ogier ha spiegato il suo ritardo: "Sono felice che i miei meccanici siano riusciti a riparare la vettura. Hanno fatto un lavoro fantastico e importantissimo per noi. Vogliamo portare tutte e quattro le vetture al traguardo".

Rovanperä ha dato priorità alla sicurezza: "Non è stato facile. Ieri abbiamo avuto molti problemi in questa superspeciale ed ero un po' preoccupato per le condizioni. Abbiamo affrontato l'arrivo con cautela, è più importante. Domani è un nuovo giorno".

Dopo il ritiro di quattro piloti di punta a causa di incidenti, tra cui il vincitore dello scorso anno Thierry Neuville su Hyundai, il due volte campione WRC2 Andreas Mikkelsen su Škoda Fabia RS Rally2 ha registrato un sorprendente quarto posto (+3:00.2). "È divertente", è stato il breve commento di Mikkelsen, seguito da Grégoire Munster su Ford Fiesta MKII come seconda migliore vettura WRC2 in P5, con 24,6 secondi di vantaggio su Nicolai Gryazin in P6 sulla seconda Škoda Fabia RS Rally2.

La migliore Hyundai dopo il ritiro di Neuville e Dani Sordo è stata Esapekka Lappi al settimo posto (+3:44.3), con 58,5 secondi di vantaggio sul suo partner Hyundai del prossimo anno Ott Tänak, che ha avuto alcuni problemi tecnici nella sua ultima prova con la Ford Puma Rally1.

Classifica dopo 8 delle 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:25:22,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:49,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:06,6 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 3:00,2 5 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:05,0 6 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 3:29,6 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:44,3 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:42,8 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:07.9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:56,0

ServusTV alla finale in Giappone:

Sabato 18 novembre 2023:

01:00 CET: SS 11 Città di Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domenica 19 novembre 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Finale WRC su Red Bull TV

Red Bull TV coprirà anche il Rally del Giappone, tredicesima prova e finale del Campionato del Mondo Rally, con una diretta streaming. Alle 14:00 CET di venerdì (17 novembre), sabato (18 novembre) e domenica (19 novembre), i momenti salienti di ogni giornata saranno trasmessi anche su Red Bull TV.

La finale della Coppa del Mondo su Sport1

Il canale sportivo tedesco Sport1 trasmetterà una sintesi di un'ora della finale del Campionato del Mondo di Rally 2023 in Giappone alle 23:00 di domenica 19 novembre 2023.