Japão: o vice-campeão Evans domina a final do Campeonato do Mundo

Elfyn Evans, segundo classificado pela terceira vez após o abandono do seu rival Thierry Neuville, dominou claramente o chuvoso final do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão.

A primeira etapa da última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão terminou ao gosto da Toyota na sua ronda caseira em Toyota, como a cidade é realmente chamada. Três GR Yaris Rally1 preencheram o pódio diário imaginário após oito das 22 etapas no Toyota Stadium. O claro dominador na sexta-feira foi o antigo e novo vice-campeão Elfyn Evans, que estava claramente à frente dos seus dois colegas da Toyota, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, no GR Yaris Rally1. No ano passado, o piloto local Takamoto Katsuta foi o melhor piloto Toyota em P3. Este ano, após o seu acidente, terminou em 9º (+6:07.9).

A vantagem de Evans sobre o octacampeão Ogier, que disputa a sua sétima prova da época no Japão com o Toyota GR Yaris Rally1, é de 1:49,9 minutos (incluindo um minuto de penalização por atraso na saída de serviço). O programa do próximo ano para o tricampeão Ogier será semelhante ao de 2023, embora ainda não seja oficial. O novo duplo campeão Rovanperä ficou em terceiro lugar, com uma diferença de 2:06,6 minutos.

Evans ainda estava um pouco insatisfeito consigo mesmo: "Não tive uma sensação muito boa esta manhã, senti que perdi um minuto, mas os outros claramente tiveram sentimentos semelhantes. Por vezes, isso pode acontecer".

Ogier explicou o seu atraso: "Estou contente por os meus mecânicos terem conseguido reparar o carro. Fizeram um trabalho fantástico e muito importante para nós. Queremos levar os quatro carros até ao fim".

Rovanperä deu prioridade à segurança: "Não foi fácil. Tivemos muitos problemas ontem nesta super-especial e eu estava um pouco preocupado com as condições. Abordámos a chegada com cautela, é o mais importante. Amanhã é um novo dia".

Após o abandono de quatro pilotos de topo devido a acidentes, incluindo o vencedor do ano passado, Thierry Neuville, num Hyundai, o bicampeão do WRC2, Andreas Mikkelsen, num Škoda Fabia RS Rally2, registou um quarto lugar algo surpreendente (+3:00.2). "É divertido", foi o breve comentário de Mikkelsen, que foi seguido por Grégoire Munster no Ford Fiesta MKII como o segundo melhor carro do WRC2 em P5, 24,6 segundos à frente de Nicolai Gryazin em P6 no segundo Škoda Fabia RS Rally2.

O melhor Hyundai, depois das desistências de Neuville e Dani Sordo, foi Esapekka Lappi, em sétimo lugar (+3:44.3), 58,5 segundos à frente do seu parceiro Hyundai do próximo ano, Ott Tänak, que teve alguns problemas técnicos na sua última passagem pelo Ford Puma Rally1.

Classificação após 8 das 22 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 1:25:22,7 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:49,9 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:06,6 4 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 3:00,2 5 Munster/Louka (L/B), Ford Fiesta + 3:05,0 6 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 3:29,6 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 3:44,3 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:42,8 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 5:07.9 10 Kovalainen/Kitagawa (FIN/J), Škoda + 5:56,0

ServusTV na final no Japão:

Sábado, 18 de novembro de 2023:

01:00 CET: SS 11 Cidade de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domingo, 19 de novembro de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

A final do WRC na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá cobrir o Rali do Japão, a 13ª ronda e a final do Campeonato do Mundo de Ralis, com transmissões em direto. Às 14:00 CET de sexta-feira (17 de novembro), sábado (18 de novembro) e domingo (19 de novembro), os melhores momentos de cada dia também serão transmitidos na Red Bull TV.

A final do Campeonato do Mundo na Sport1

O canal desportivo alemão Sport1 irá transmitir um resumo de uma hora da final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, às 23:00 de domingo, 19 de novembro de 2023.