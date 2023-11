Japon : Elfyn Evans mène Toyota à un triple triomphe

Toyota a effacé l'humiliation de l'an dernier où aucun pilote officiel Toyota n'était monté sur le podium lors du doublé de Hyundai avec Thierry Neuville et Ott Tänak à domicile. En 2022, c'est le local Takamoto Katsuta qui a été le meilleur pilote Toyota au volant de la Yaris Rally1 engagée dans le cadre de la promotion Toyota, en prenant la troisième place devant Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Mais cette année, Toyota a fêté un triple triomphe à Toyota City avec Evans, Ogier et Kalle Rovanperä lors de l'important match à domicile.

Le Gallois Evans, 34 ans, a remporté sa troisième victoire de la saison et son huitième succès en WRC, devenant ainsi vice-champion pour la troisième fois consécutive. Après 22 spéciales sur asphalte, en partie très humides, Evans a franchi la ligne d'arrivée avec une nette avance de 1:17,7 minutes sur l'octuple vainqueur du titre Sébastien Ogier, dont c'était le septième départ de la saison au volant de la Toyota GR Yaris Rally1, et de 1:46,5 minutes sur Kalle Rovanperä, le plus jeune double champion de tous les temps.

Le vainqueur Evans a déclaré : "Ce n'était pas facile avec les conditions que nous avons eues cette semaine, même si nous avions déjà un gros écart après vendredi soir. Un grand merci à l'équipe, la voiture était excellente et un 1-2-3 pour Toyota est un résultat fantastique".

Ogier s'est réjoui de sa bonne fin de programme à temps partiel : "J'ai vraiment apprécié cette saison et je suis content d'avoir eu cette opportunité. Le plan était de ne faire que sept rallyes, mais j'ai un peu donné envie à l'équipe d'être là".

L'ancien et le nouveau champion du monde des rallyes, Kalle Rovanperä, a déclaré : "Cela devrait être un très bon résultat dans notre rallye national. Je suis aussi très fier de Takamoto Katsuta. Après vendredi matin, il a si bien conduit que j'étais si heureux de voir son temps et qu'il a attaqué fort".

Toyota et le chiffre 3 : les trois pilotes officiels, Rovanperä, Evans et Ogier, ont remporté chacun trois rallyes sur 13, Hyundai et Ford deux chacun. Evans a fêté sa troisième vice-championne du monde au Japon. Toyota a remporté le classement des constructeurs pour la troisième fois consécutive et, avec Ogier et Rovanperä, les titres de pilote et de copilote pour la troisième fois consécutive.

En l'état actuel des choses, officieusement, Toyota sera en 2024 avec la même formation à quatre avec Rovanperä et Evans ainsi qu'Ogier, qui devrait à nouveau partager la troisième Yaris officielle avec Takamoto Katsuta, comme cette année. Au départ d'Ogier, Katsuta devrait ensuite piloter la quatrième Yaris non inscrite au classement des constructeurs. Katsuta, meilleur pilote Toyota en 2022 (3e), a terminé à la 5e place (+ 3:10,3) après avoir été victime d'un accident dans l'ES2. Il a toutefois remporté dix des 22 spéciales devant Thierry Neuville, éliminé vendredi, qui a signé cinq meilleurs temps au volant de sa Hyundai i20 Rally1 devant Evans et ses quatre meilleures marques.

Cette fois-ci, la concurrence a été laissée pour compte au pays de Toyota. Le meilleur pilote non-Toyota est Esapekka Lappi (Hyundai i20 Rally1), quatrième (+ 2:50,3). Le vainqueur de l'an dernier, Thierry Neuville, a dû abandonner dans la sixième spéciale, où il a percuté un arbre avec sa Hyundai, enterrant ainsi ses chances de décrocher une sixième place de vice-champion dans la forêt japonaise. Il s'est classé 13e (+ 28:04,7), a remporté la Power Stage et cinq points de bonus. Son coéquipier Dani Sordo n'a pas eu plus de chance en 2023. Après l'incendie de l'année précédente, il a garé sa Hyundai dans la forêt lors de la deuxième décision. Après la restructuration du management avec Cyril Abiteboul comme nouveau chef d'équipe et F-X Demaison comme nouveau chef technique, Hyundai mise sur Thierry Neuville et le retour d'Ott Tänak ainsi que sur le travailleur à temps partiel Esapekka Lappi. On ne sait pas encore qui partagera la troisième i20 avec Lappi.

Le cas problématique de M-Sport

En 2023, M-Sport Ford a une fois de plus gagné plus de pitié que de succès. Les deux victoires d'Ott Tänak, acheté à prix d'or, en Suède et au Chili, sont plus ou moins les faits marquants de 2023. Pour Tänak, son dernier rallye de service au volant de la Ford Puma Rally1, avec pas mal de problèmes techniques, a plutôt été le reflet de la saison que l'Estonien avait imaginée autrement en passant de Hyundai à M-Sport en début d'année. M-Sport devrait engager Pierre-Louis Loubet en 2024. Adrien Fourmaux s'est à nouveau révélé être un pilote de rupture lors de son premier départ de la saison au volant de la Puma Rally1 avec son abandon précoce, ce qui a certainement réduit ses chances chez M-Sport. Pour 2024, il devra se mesurer à Grégoire Munster, qui a déjà pris deux départs en Puma Rally1 privée.

Andreas Mikkelsen, qui a remporté pour la deuxième fois le titre WRC2 à Passau au volant de la Škoda Fabia RS Rally2, a remporté la victoire en WRC2 en se classant 7ème, nettement 1:15,9 minutes devant son collègue de marque Nikolai Gryazin et très nettement 10:36,2 minutes devant Kajetan Kajetanowicz. Le vice-champion WRC2 a été, en l'absence du pilote Škoda, Guy Greensmith.

Le championnat du monde des rallyes 2024 comptera à nouveau 13 manches. Il débutera à nouveau traditionnellement à Monte-Carlo et se terminera à nouveau au Japon. Les nouveautés au calendrier (et ce pour la quatrième fois) sont le Rallye de Pologne (27-30 juin) et le Rallye de Lettonie (19-21 juillet), qui remplace le voisin estonien. Le Rallye d'Europe centrale (31.10. - 03.11.) sera également de la partie pour la douzième fois.

Classement final après 22 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J), Peugeot + 22:22,7

Classement final du championnat du monde des pilotes après 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classement final du championnat du monde des constructeurs après 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Toyota Gazoo Racing WRT 548 2 Hyundai Shell Mobis WRT 432 3 M-Sport Ford WRT 287



La finale du WRC sur Red Bull TV

Red Bull TV diffusera également en direct le Rallye du Japon, la 13e manche et la finale du Championnat du monde des rallyes. Vendredi (17 novembre), samedi (18 novembre) et dimanche (19 novembre), Red Bull TV diffusera les moments forts de chaque journée à 14h00 CET.

La finale de la Coupe du monde sur Sport1

La chaîne sportive allemande Sport1 diffusera un résumé d'une heure de la finale du Championnat du monde des rallyes 2023 au Japon, le dimanche 19 novembre 2023 à 23h00.