Giappone: Elfyn Evans porta la Toyota a una doppietta e a tre trionfi

Elfyn Evans si è classificato secondo per la terza volta consecutiva dopo la sua terza vittoria stagionale nella finale del Campionato del Mondo Rally (WRC) in Giappone, portando la Toyota a una doppietta di tre vittorie con Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Toyota ha cancellato l'onta dello scorso anno, quando la doppia vittoria di Hyundai con Thierry Neuville e Ott Tänak nella gara di casa non ha visto nessun pilota ufficiale Toyota sul podio. Nel 2022, il pilota locale Takamoto Katsuta è stato il miglior pilota Toyota in P3 davanti a Sébastien Ogier ed Elfyn Evans con la Yaris Rally1 supportata da Toyota. Quest'anno, tuttavia, Toyota ha celebrato un triplo trionfo a Toyota City con Evans, Ogier e Kalle Rovanperä nell'importante appuntamento di casa.

Il 34enne gallese Evans si è incoronato vicecampione per la terza volta consecutiva con la terza vittoria stagionale e l'ottavo trionfo complessivo nel WRC. Dopo 22 tappe asfaltate, alcune delle quali molto bagnate, Evans ha tagliato il traguardo con un netto vantaggio di 1:17,7 minuti sull'otto volte vincitore del titolo Sébastien Ogier, alla sua settima partenza stagionale con la Toyota GR Yaris Rally1, e di 1:46,5 minuti su Kalle Rovanperä, il più giovane doppio campione di tutti i tempi.

Il vincitore Evans ha dichiarato: "Non è stato facile con le condizioni che abbiamo avuto questa settimana, anche se avevamo già un grande distacco dopo il venerdì sera. Un grande ringraziamento alla squadra, la macchina era eccellente e un 1-2-3 per la Toyota è un risultato fantastico".

Ogier si è rallegrato per l'unico buon risultato ottenuto nel suo programma part-time: "Mi sono davvero divertito in questa stagione e sono felice di aver avuto questa opportunità. Il piano era di fare solo sette rally, ma ho fatto sentire la squadra un po' speciale per essere qui".

Il vecchio e nuovo campione del mondo di rally Kalle Rovanperä ha dichiarato: "Questo dovrebbe essere un ottimo risultato nel nostro rally di casa. Sono anche molto orgoglioso di Takamoto Katsuta. Ha guidato così bene dopo il venerdì mattina, ero così felice di vedere il suo tempo e ha spinto al massimo".

Toyota e il numero 3: i tre piloti ufficiali Rovanperä, Evans e Ogier hanno vinto ciascuno tre rally su 13 gare, Hyundai e Ford due ciascuno. Evans ha festeggiato in Giappone il suo terzo posto nel campionato mondiale. Toyota ha vinto il campionato costruttori per la terza volta consecutiva e, con Ogier e Rovanperä, anche i titoli piloti e copiloti per la terza volta consecutiva.

Allo stato attuale delle cose, in via non ufficiale, Toyota continuerà con la stessa formazione a quattro nel 2024 con Rovanperä ed Evans, oltre a Ogier, che condividerà nuovamente la terza Yaris ufficiale con Takamoto Katsuta, come ha fatto quest'anno. Katsuta guiderà quindi la quarta Yaris senza essere inserito nella classifica costruttori quando Ogier sarà al via. Katsuta, ancora il miglior pilota Toyota in P3 nel 2022, questa volta ha concluso il suo evento di casa al quinto posto (+3:10.3) dopo l'incidente iniziale nella seconda tappa. Tuttavia, ha vinto dieci delle 22 tappe davanti a Thierry Neuville, ritiratosi venerdì, che ha fatto registrare cinque tempi veloci con la Hyundai i20 Rally1 davanti a Evans con quattro tempi veloci.

Questa volta, la concorrenza nel Paese delle Toyota è rimasta indietro. Il miglior pilota non Toyota è stato Esapekka Lappi con la Hyundai i20 Rally1 al quarto posto (+2:50.3). Il vincitore dell'anno scorso, Thierry Neuville, si è dovuto ritirare nella sesta tappa, dove ha sbattuto la Hyundai contro un albero, vanificando la possibilità di un possibile sesto posto nella foresta giapponese. Si è classificato 13° (+28:04.7), vincendo la Power Stage e cinque punti bonus. Anche il compagno di squadra Dani Sordo non ha avuto fortuna nel 2023. Dopo l'incendio dello scorso anno, ha parcheggiato la sua Hyundai nella foresta alla seconda decisione. Dopo la riorganizzazione della gestione con Cyril Abiteboul come nuovo Team Principal e F-X Demaison come nuovo Direttore Tecnico, Hyundai si affida a Thierry Neuville e al rientrante Ott Tänak, nonché al lavoratore part-time Esapekka Lappi. Non si sa ancora chi condividerà la terza i20 con Lappi.

Problema M-Sport

Ancora una volta M-Sport Ford ha ottenuto più simpatie che successi nel 2023. Le due vittorie in Svezia e in Cile del costoso acquisto Ott Tänak sono più o meno i punti salienti del 2023. Per Tänak, il suo ultimo tour di servizio nella Ford Puma Rally1 con più di qualche problema tecnico è stato più che altro un riflesso della stagione, che l'estone aveva immaginato diversamente all'inizio dell'anno quando è passato da Hyundai a M-Sport. Probabilmente M-Sport schiererà Pierre-Louis Loubet nel 2024. Adrien Fourmaux ha dimostrato di essere di nuovo un pilota in crisi alla sua prima partenza stagionale nel Puma Rally1 con il suo ritiro anticipato, che ha certamente diminuito le sue possibilità in M-Sport. Per il 2024, dovrà competere con Grégoire Munster, che ha già fatto due partenze nel Puma Rally1 privato.

Andreas Mikkelsen, che ha vinto il titolo WRC2 per la seconda volta a Passau con la Škoda Fabia RS Rally2, si è assicurato la vittoria nel WRC2 in P7, con un netto 1:15,9 minuti di vantaggio sul suo collega di marca Nikolai Gryazin e un chiarissimo 10:36,2 minuti su Kajetan Kajetanowicz. Il pilota Škoda Guy Greensmith è stato il secondo classificato del WRC2 in sua assenza.

Il Campionato del Mondo Rally 2024 comprenderà ancora una volta 13 gare. Anche quest'anno inizierà tradizionalmente a Monte Carlo e si concluderà in Giappone. Nuovi nel calendario (e per la quarta volta) sono il Rally di Polonia (27-30 giugno) e il Rally di Lettonia (19-21 luglio), che sostituisce la vicina Estonia. Il Rally dell'Europa Centrale (31 ottobre - 3 novembre) sarà incluso per la dodicesima volta.

Classifica finale dopo 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classifica finale del Campionato del mondo piloti dopo 13 gare Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classifica finale del Campionato del Mondo Costruttori dopo 13 gare Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Toyota Gazoo Racing WRT 548 2 Hyundai Shell Mobis WRT 432 3 M-Sport Ford WRT 287



Finale WRC su Red Bull TV

Red Bull TV trasmetterà in diretta streaming anche il Rally del Giappone, 13a prova e finale del Campionato del Mondo Rally. Alle 14:00 CET di venerdì (17 novembre), sabato (18 novembre) e domenica (19 novembre), gli highlights di ogni giornata saranno trasmessi anche su Red Bull TV.

La finale del Mondiale su Sport1

Il canale sportivo tedesco Sport1 trasmetterà una sintesi di un'ora della finale del Campionato del Mondo Rally 2023 in Giappone alle 23:00 di domenica 19 novembre 2023.