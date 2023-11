Japão: Elfyn Evans leva a Toyota ao triunfo por uma dupla de três

Elfyn Evans é segundo classificado pela terceira vez consecutiva após a sua terceira vitória da época na final do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no Japão, conduzindo a Toyota a um triunfo a dois com Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

A Toyota apagou a vergonha do ano passado, quando a dupla vitória da Hyundai com Thierry Neuville e Ott Tänak na sua ronda caseira não viu nenhum piloto oficial da Toyota no pódio. Em 2022, o piloto local Takamoto Katsuta foi o melhor piloto Toyota no P3, à frente de Sébastien Ogier e Elfyn Evans no Yaris Rally1 apoiado pela Toyota. Este ano, no entanto, a Toyota celebrou um triplo triunfo na Toyota City com Evans, Ogier e Kalle Rovanperä na importante ronda em casa.

O galês Evans, de 34 anos, coroou-se vice-campeão pela terceira vez consecutiva com a sua terceira vitória da época e o seu oitavo triunfo no WRC. Após 22 etapas de asfalto, algumas das quais muito molhadas, Evans cruzou a linha de chegada com uma clara vantagem de 1:17,7 minutos sobre o octacampeão Sébastien Ogier, no seu sétimo arranque da temporada com o Toyota GR Yaris Rally1, e de 1:46,5 minutos sobre Kalle Rovanperä, o mais jovem bicampeão de todos os tempos.

O vencedor Evans disse: "Não foi fácil com as condições que tivemos esta semana, apesar de já termos uma grande diferença depois de sexta-feira à noite. Um grande obrigado à equipa, o carro estava excelente e um 1-2-3 para a Toyota é um resultado fantástico."

Ogier estava muito satisfeito com o seu único bom resultado no seu programa a tempo parcial: "Gostei muito desta época e estou contente por ter tido esta oportunidade. O plano era fazer apenas sete ralis, mas fiz com que a equipa se sentisse um pouco especial por estar aqui."

O antigo e novo Campeão do Mundo de Ralis, Kalle Rovanperä, afirmou: "Este deve ser um resultado muito bom no nosso rali caseiro. Também estou muito orgulhoso do Takamoto Katsuta. Ele conduziu tão bem depois da manhã de sexta-feira, fiquei muito contente por ver o seu tempo e ele esforçou-se muito."

Toyota e o número 3: Os três pilotos oficiais Rovanperä, Evans e Ogier venceram cada um três ralis em 13 rondas, Hyundai e Ford dois cada. Evans celebrou o seu terceiro segundo lugar no campeonato do mundo no Japão. A Toyota conquistou o campeonato de construtores pela terceira vez consecutiva e, com Ogier e Rovanperä, também os títulos de pilotos e co-pilotos pela terceira vez consecutiva.

De acordo com a atual situação, não oficialmente, a Toyota continuará com o mesmo alinhamento de quatro homens em 2024 com Rovanperä e Evans, bem como Ogier, que voltará a partilhar o terceiro Yaris oficial com Takamoto Katsuta, como fez este ano. Katsuta conduzirá então o quarto Yaris sem estar inscrito na classificação dos construtores quando Ogier arrancar. Katsuta, que continua a ser o melhor piloto da Toyota no P3 em 2022, terminou desta vez a sua prova caseira em quinto lugar (+3:10.3), após o acidente precoce na segunda etapa. No entanto, venceu dez das 22 etapas, à frente de Thierry Neuville, que se retirou na sexta-feira e estabeleceu cinco tempos mais rápidos no Hyundai i20 Rally1, à frente de Evans com quatro tempos mais rápidos.

Desta vez, a concorrência no país da Toyota ficou para trás. O melhor piloto não-Toyota foi Esapekka Lappi no Hyundai i20 Rally1, em quarto lugar (+2:50.3). O vencedor do ano passado, Thierry Neuville, teve de abandonar na sexta etapa, onde embateu com o Hyundai contra uma árvore, enterrando a sua hipótese de um possível sexto lugar na floresta japonesa. Terminou em 13º (+28:04.7), ganhando a Power Stage e cinco pontos de bónus. O companheiro de equipa Dani Sordo também não teve sorte em 2023. Após o incêndio do ano passado, estacionou o seu Hyundai na floresta na segunda decisão. Na sequência da reorganização da gestão, com Cyril Abiteboul como novo chefe de equipa e F-X Demaison como novo diretor técnico, a Hyundai conta com Thierry Neuville e com o regresso de Ott Tänak, bem como com Esapekka Lappi, que trabalha a tempo parcial. Ainda não se sabe quem partilhará o terceiro i20 com Lappi.

Caso problemático M-Sport

A M-Sport Ford voltou a ganhar mais simpatia do que sucesso em 2023. As duas vitórias na Suécia e no Chile do caro Ott Tänak são mais ou menos os destaques de 2023. Para Tänak, a sua última viagem no Ford Puma Rally1 com mais do que alguns problemas técnicos foi mais um reflexo da temporada, que o estónio tinha imaginado de forma diferente no início do ano, quando mudou da Hyundai para a M-Sport. É provável que a M-Sport ponha Pierre-Louis Loubet em ação em 2024. Adrien Fourmaux provou ser novamente um piloto quebrado no seu primeiro arranque da época no Puma Rally1 com o seu abandono precoce, o que certamente diminuiu as suas hipóteses na M-Sport. Para 2024, terá de competir com Grégoire Munster, que já fez duas partidas no Puma Rally1 privado.

Andreas Mikkelsen, que conquistou o título do WRC2 pela segunda vez em Passau no Škoda Fabia RS Rally2, garantiu a vitória no WRC2 em P7, com uma clara vantagem de 1:15,9 minutos sobre o seu colega de marca Nikolai Gryazin e uma muito clara vantagem de 10:36,2 minutos sobre Kajetan Kajetanowicz. O piloto da Škoda, Guy Greensmith, foi o segundo classificado do WRC2 na sua ausência.

O Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 será novamente composto por 13 rondas. Tradicionalmente, começará em Monte Carlo e terminará no Japão. Novas no calendário (e pela quarta vez) são o Rali da Polónia (27 a 30 de junho) e o Rali da Letónia (19 a 21 de julho), que substitui a sua vizinha Estónia. O Rali da Europa Central (31 de outubro a 3 de novembro) será incluído pela décima segunda vez.

Classificação final após 22 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pilotos após 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classificação final do Campeonato do Mundo de Construtores após 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Toyota Gazoo Racing WRT 548 2 Hyundai Shell Mobis WRT 432 3 M-Sport Ford WRT 287



Final do WRC na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá transmitir em direto o Rali do Japão, a 13ª etapa e final do Campeonato do Mundo de Ralis. Às 14:00 CET de sexta-feira (17 de novembro), sábado (18 de novembro) e domingo (19 de novembro), os melhores momentos de cada dia também serão transmitidos na Red Bull TV.

A final da Taça do Mundo na Sport1

O canal desportivo alemão Sport1 irá transmitir um resumo de uma hora da final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, às 23:00 de domingo, 19 de novembro de 2023.