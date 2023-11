Cinq GR Yaris Rally2 au Rallye Monte-Carlo 2024

La toute nouvelle GR Yaris Rally2, la première voiture client produite par Toyota Gazoo Racing, est actuellement en cours d'homologation. La voiture a fait sa première apparition publique lors du FORUM8 Rally Japan en 2022 et a depuis suivi un programme de développement complet pour se préparer à ses débuts en compétition.

Latvala, qui a participé activement au programme d'essais de la voiture, a expliqué que l'équipe prévoit de produire 40 à 50 GR Yaris Rally2 dans son usine de Jyväskylä en 2024, dont jusqu'à cinq sont attendues pour le traditionnel coup d'envoi de la saison (du 25 au 28 janvier 2024) au Monte-Carlo.

"L'année prochaine, nous prévoyons et espérons construire entre 40 et 50 voitures en Finlande", a déclaré Latvala à WRC.com. "Notre objectif est de fournir cinq voitures pour le Rallye Monte-Carlo, donc nous allons essayer de fournir environ quatre voitures par mois. Nous avons une grande liste d'acheteurs potentiels, mais ce n'est pas comme si nous avions pu confirmer leurs commandes. Tout d'abord, je dois dire que les deux premiers événements sont les plus importants pour nous, Monte-Carlo et la Suède, afin que nous puissions y fournir des voitures pour les pilotes de pointe".

Latvala a expliqué que les clients qui participent au WRC2 auront la priorité absolue, suivis des candidats au Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, des pilotes nationaux, etc. "Si nous passons du WRC à la priorité suivante, la prochaine priorité sera le Championnat d'Europe. Ici, nous nous concentrons vraiment sur les pilotes qui souhaitent courir dans ces championnats. Nous serons là et nous leur proposerons les voitures en privé, et ensuite nous essaierons aussi d'aider les championnats nationaux".

Alors que les pilotes du TGR Challenge Program, Hikaru Kogure et Yuki Yamamoto, participeront à des événements sélectionnés dans toute l'Europe, Toyota n'a pas l'intention d'intégrer une équipe d'usine en WRC2 l'année prochaine. "Il y a le programme Challenge et ensuite un programme client", a confirmé Latvala. "Tous les pilotes rouleront dans une équipe privée".