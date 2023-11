Cinque GR Yaris Rally2 al Rally di Monte-Carlo 2024

La nuovissima GR Yaris Rally2, la prima autovettura per clienti prodotta da Toyota Gazoo Racing, è attualmente in fase di omologazione. La vettura ha fatto la sua prima apparizione pubblica al FORUM8 Rally Japan nel 2022 e da allora è stata sottoposta a un ampio programma di sviluppo in vista del suo debutto nelle competizioni.

Latvala, che ha partecipato attivamente al programma di test della vettura, ha spiegato che il team punta a produrre 40-50 GR Yaris Rally2 nello stabilimento di Jyväskylä nel 2024, con un massimo di cinque vetture che dovrebbero essere prodotte per la tradizionale apertura della stagione (25-28 gennaio 2024) a Monte Carlo.

"L'anno prossimo abbiamo in programma e speriamo di costruire tra le 40 e le 50 vetture in Finlandia", ha dichiarato Latvala a WRC.com. "Il nostro obiettivo è di avere cinque vetture pronte per il Rally di Monte Carlo, quindi cercheremo di avere circa quattro vetture pronte al mese. Abbiamo una grande lista di potenziali acquirenti, ma non siamo ancora riusciti a confermare i loro ordini. Prima di tutto, devo dire che i primi due eventi sono i più importanti per noi, Monte-Carlo e la Svezia, in modo da poter fornire le auto per i piloti di punta lì".

Latvala ha spiegato che i clienti che gareggiano nel WRC2 avranno la massima priorità, seguiti dai candidati al Campionato Europeo Rally FIA, dai piloti nazionali, ecc. "Quando passiamo dal WRC alla priorità successiva, la priorità successiva è il Campionato Europeo. Qui ci concentriamo davvero sui piloti che desiderano partecipare a questi campionati. Saremo presenti e offriremo loro le auto privatamente, dopodiché cercheremo di aiutare anche i campionati nazionali".

Mentre i piloti del programma TGR Challenge, Hikaru Kogure e Yuki Yamamoto, parteciperanno a eventi selezionati in Europa, Toyota non ha intenzione di iscrivere un team ufficiale nel WRC2 il prossimo anno. "C'è il programma Challenge e poi il programma clienti", ha confermato Latvala. "Tutti i piloti guideranno in un team privato".