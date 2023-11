Cinco GR Yaris Rally2 no Rali de Monte-Carlo de 2024

O chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, espera que até cinco carros GR Yaris Rally2 possam competir no WRC2 no Rali de Monte Carlo do próximo ano.

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

O novíssimo GR Yaris Rally2, o primeiro carro para clientes produzido pela Toyota Gazoo Racing, está atualmente a ser submetido ao processo de homologação. O carro fez a sua primeira aparição pública no FORUM8 Rally Japan em 2022 e, desde então, foi submetido a um extenso programa de desenvolvimento em preparação para a sua estreia em competição.

Latvala, que tem estado ativamente envolvido no programa de testes do carro, explicou que a equipa pretende produzir 40 a 50 carros GR Yaris Rally2 na sua fábrica de Jyväskylä em 2024, prevendo-se que até cinco sejam produzidos na tradicional abertura da época (25-28 de janeiro de 2024) em Monte Carlo.

"No próximo ano, planeamos e esperamos construir entre 40 e 50 carros na Finlândia", disse Latvala ao WRC.com. "O nosso objetivo é ter cinco carros prontos para o Rali de Monte Carlo, por isso vamos tentar ter cerca de quatro carros prontos por mês. Temos uma grande lista de potenciais compradores, mas ainda não conseguimos confirmar as suas encomendas. Antes de mais, tenho de dizer que os dois primeiros eventos são os mais importantes para nós, Monte-Carlo e Suécia, para podermos fornecer os carros aos melhores pilotos".

Latvala explicou que os clientes que competem no WRC2 serão a principal prioridade, seguidos pelos candidatos ao Campeonato FIA da Europa de Ralis, pilotos nacionais, etc. "Quando passamos do WRC para a prioridade seguinte, a prioridade seguinte é o Campeonato Europeu. Aqui, estamos realmente a concentrar-nos nos pilotos que gostariam de conduzir nestes campeonatos. Estaremos lá e ofereceremos os carros em privado para eles e, depois disso, tentaremos também ajudar os campeonatos nacionais."

Embora os pilotos do Programa Challenge da TGR, Hikaru Kogure e Yuki Yamamoto, participem em eventos seleccionados na Europa, a Toyota não tem planos para inscrever uma equipa de fábrica no WRC2 no próximo ano. "Existe o programa Challenge e depois um programa para clientes," confirmou Latvala. "Todos os pilotos vão conduzir numa equipa privada."