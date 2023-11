El campeón Rovanperä se retira, se busca sucesor De Toni Hoffmann Tänak El doble campeón del mundo Kalle Rovanperä ha optado por un programa a tiempo parcial para movilizar sus fuerzas, insuficientes para defender su título. Pero, ¿quién le sustituirá en la carrera por el título? SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Mirando más de cerca y observando la clasificación actual de pilotos, es probable que haya tres aspirantes a suceder a Rovanperä. Cinco en 2021 se convirtieron en cuatro en 2022 y ahora hay tres para 2024, con el joven finlandés Rovanperä sentado en el banquillo junto a su compañero de equipo en Toyota Sébastien Ogier y el piloto de Hyundai Esapekka Lappi (y muy probablemente Dani Sordo), sin un trabajo a tiempo completo de su propia elección. Los únicos pilotos confirmados a tiempo completo en Rally1 son los habituales de Hyundai, Ott Tänak, Campeón del Mundo 2019 de Toyota, y Thierry Neuville, así como los pilotos de Toyota Elfyn Evans y Takamoto Katsuta. A pesar de su destacada y dominante actuación tras su infortunio inicial en el Rally de Japón, no es realista esperar que Katsuta luche por la corona. De ahí la punta de tres.



¿Es Tänak el mejor candidato? El estonio conoce el Toyota Yaris, el Hyundai i20 y el Ford Puma. Y en 2024, estará de vuelta en el Hyundai i20, donde cuenta con poder cumplir su misión personal de conseguir una segunda corona del WRC gracias a la mejora de la gestión. En los últimos años, ha experimentado mucho dentro y fuera de los eventos, pero ha demostrado que tiene la capacidad de canalizar esa energía en su conducción. Crucial para las posibilidades de Tänak el próximo año será su capacidad para volver a ponerse bajo las ruedas en Alzenau y sentirse cómodo en el i20. Si lo consigue, tendrá la velocidad, la regularidad y la confianza necesarias para ganar su segundo título.



Neuville lo sabe. Lo sabe mejor que nadie. Él y Tänak se conocen tan bien como nadie. Compartieron el equipo Hyundai durante tres años. Al final, es justo decir que la relación estaba tan fracturada como rota. Ambos son lo suficientemente maduros como para dejar eso atrás. Y lo harán. Se hablará mucho de que Hyundai se centra en el título de constructores y sin duda ambos pilotos seguirán esa línea. Neuville debe ver en esta carrera su mejor oportunidad para proclamarse campeón después de cinco subcampeonatos. Debe salir a por todas y aprovecharla al máximo, ya que Tänak tendrá que aprender a manejar su nuevo deportivo, que ha recorrido un largo camino desde el i20 que conoció hace doce meses.



Nadie duda de la velocidad de Neuville, pero el año que viene tendrá que evitar los fallos, ya sean mecánicos o de conducción, que tanto le han costado este año. De momento, el belga cuenta con el apoyo de su equipo. Él y Cyril Abiteboul siguen siendo de la misma opinión, aunque el francés ha etiquetado a Tänak como el Max Verstappen de los rallies. La familiaridad con el equipo podría ser amiga de Neuville el año que viene.



¿Y Evans? Tres victorias en 2023 le avalan como aspirante al título. Sin duda, el año que viene habrá momentos en los que Rovanperä y/u Ogier estén por delante de Evans y el galés esté deseando sumar algunos puntos extra. Es probable que eso no ocurra. Pero Evans sabe que no hay favoritismos en Toyota, la democracia japonesa donde todos son iguales. Si Evans quiere el título, tiene que ganarlo solo. Así es exactamente como él lo querría.



Después de cuatro años con un Yaris, se siente completamente a gusto en el equipo finlandés y ahora está más cómodo que nunca con el GR Yaris Rally1. Aunque sabe que es uno de los cuatro pilotos de Toyota, también es consciente de que hay un enorme recurso detrás de su desafío por el título en un coche que ha dominado la era híbrida. Habrá un cierto nivel de Evans cuando sienta que se enfrenta al poder combinado de Neuville y Tänak de Hyundai, pero también debe reconocer el potencial de autodestrucción del súper equipo coreano. En última instancia, no se centrará en ninguno de los dos pensamientos. En su lugar, hará lo que mejor sabe hacer: lo mejor que sabe.



Por lo tanto, la pregunta sobre el sucesor de Rovanperä sigue sin respuesta por el momento, antes del tradicional inicio de temporada en el Rally de Montecarlo.