Le champion Rovanperä prend du recul, on cherche un successeur

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Tänak Le double champion du monde Kalle Rovanperä a opté pour un programme à temps partiel afin de mobiliser ses forces, ce qui est insuffisant pour défendre son titre. Mais qui le remplacera dans la course au titre ? SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

En y regardant de plus près et en observant le tableau actuel du classement des pilotes, trois candidats devraient se disputer la succession de Rovanperä. De cinq en 2021, ils sont passés à quatre en 2022 et sont désormais trois pour 2024. Le jeune Finlandais Rovanperä est sur le banc de touche aux côtés de son coéquipier chez Toyota, Sébastien Ogier, et d'Esapekka Lappi chez Hyundai (et très probablement Dani Sordo), sans activité à temps plein qu'il a lui-même choisie. Les seuls pilotes à temps plein confirmés en Rally1 sont les titulaires de Hyundai, Ott Tänak, champion du monde 2019 sur Toyota, et Thierry Neuville, ainsi que les pilotes Toyota Elfyn Evans et Takamoto Katsuta. Malgré sa performance exceptionnelle et dominante après sa malchance précoce au Rallye du Japon, il n'est pas réaliste d'attendre de Katsuta qu'il se batte pour la couronne. D'où le pari à trois.



Tänak est-il le candidat le plus chaud ? L'Estonien connaît la Toyota Yaris, la Hyundai i20 et la Ford Puma. Et en 2024, il sera à nouveau au volant de la i20 de Hyundai, où il compte bien remplir sa mission personnelle de remporter une deuxième couronne mondiale en raison de l'amélioration de la gestion. Ces dernières années, il a vécu des moments difficiles, tant lors des événements qu'en dehors, mais il a prouvé qu'il avait la capacité de canaliser cette énergie dans sa conduite. Ce qui sera déterminant pour les chances de Tänak l'année prochaine, c'est sa capacité à se remettre sous les roues à Alzenau et à se sentir à l'aise dans l'i20. S'il y parvient, il aura la vitesse, la constance et la confiance nécessaires pour décrocher le titre numéro deux.



Neuville sait tout cela. Il le sait mieux que quiconque. Lui et Tänak se connaissent aussi bien que quiconque. Pendant trois ans, ils ont partagé l'équipe Hyundai. A la fin, on peut dire à juste titre que la relation était aussi distendue que brisée. Tous deux sont assez mûrs pour passer à autre chose. Et ils le feront. On parlera beaucoup du fait que Hyundai se concentre sur le titre constructeur, et il ne fait aucun doute que les deux pilotes suivront cette ligne. Neuville doit considérer cela comme sa meilleure chance jusqu'à présent de devenir enfin champion après avoir été cinq fois vice-champion. Il doit se lancer immédiatement et en tirer le meilleur parti, car Tänak doit d'abord réapprendre à connaître sa nouvelle machine de sport, qui a énormément évolué depuis l'i20 qu'il a connue il y a douze mois.



Personne ne doute de la vitesse de Neuville, mais l'année prochaine, il devra éviter les pièges - qu'ils soient mécaniques ou plutôt liés à la conduite - qui lui ont coûté cher cette année. Pour l'instant, le Belge a l'équipe derrière lui. Lui et Cyril Abiteboul restent sur la même longueur d'onde, même si le Français a qualifié Tänak de Max Verstappen en rallye. La confiance dans l'équipe pourrait être l'amie de Neuville l'année prochaine.



Et Evans ? Trois victoires en 2023 le cataloguent comme candidat au titre. Il ne fait aucun doute que l'année prochaine, il y aura des moments où Rovanperä et/ou Ogier seront devant Evans et où le Gallois cherchera à obtenir quelques points supplémentaires. Cela n'arrivera probablement pas. Mais Evans sait qu'il n'y a pas de favoritisme chez Toyota, une démocratie japonaise où tout le monde est égal. Si Evans veut le titre, il doit aller le chercher seul. C'est exactement ce qu'il voudrait.



Après quatre années passées au volant d'une Yaris, il se sent parfaitement à l'aise au sein de l'équipe finlandaise et se sent plus que jamais à l'aise avec la GR Yaris Rally1. Même s'il sait qu'il est l'un des quatre pilotes Toyota, il sait aussi que derrière sa course au titre dans une voiture qui a dominé l'ère hybride, il y a d'énormes ressources. Il y aura une certaine mesure chez Evans, où il aura l'impression de se battre contre la force combinée de Neuville et Tänak de Hyundai, mais il doit aussi reconnaître le potentiel d'autodestruction de la super-équipe coréenne. En fin de compte, il ne se concentrera sur aucune de ces deux idées. Au lieu de cela, il fera ce qu'il fait le mieux : de son mieux.



La question de la succession de Rovanperä reste donc pour l'instant sans réponse avant le traditionnel début de saison au Rallye Monte-Carlo.