Il campione Rovanperä si ritira, si cerca un successore

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Tänak Il doppio campione del mondo Kalle Rovanperä ha optato per un programma part-time per mobilitare le sue forze, non sufficienti per difendere il titolo. Ma chi lo sostituirà nella corsa al titolo?

A ben guardare e guardando l'attuale classifica dei piloti, è probabile che ci siano tre contendenti in lizza per succedere a Rovanperä. Cinque nel 2021, quattro nel 2022 e ora tre per il 2024, con il giovane finlandese Rovanperä seduto in panchina insieme al suo compagno di squadra alla Toyota, Sébastien Ogier, ed Esapekka Lappi della Hyundai (e molto probabilmente Dani Sordo), senza un lavoro a tempo pieno di sua scelta. Gli unici piloti di Rally1 confermati a tempo pieno sono gli habitué di Hyundai, Ott Tänak, campione del mondo 2019 su Toyota, e Thierry Neuville, oltre ai piloti Toyota Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Nonostante la sua prestazione eccezionale e dominante dopo la sfortuna iniziale al Rally del Giappone, non è realistico aspettarsi che Katsuta lotti per la corona. Da qui il suggerimento di tre.



Tänak è il candidato più caldo? L'estone conosce la Toyota Yaris, la Hyundai i20 e la Ford Puma. Nel 2024 tornerà a guidare la Hyundai i20, dove conta di poter portare a termine la sua missione personale di ottenere una seconda corona WRC grazie a una migliore gestione. Negli ultimi anni, ha vissuto molte esperienze sia dentro che fuori dagli eventi, ma ha dimostrato di avere la capacità di incanalare questa energia nella guida. Per le possibilità di Tänak l'anno prossimo sarà fondamentale la sua capacità di tornare sotto le ruote ad Alzenau e di sentirsi a proprio agio con la i20. Se ci riuscirà, avrà la velocità, la costanza e la fiducia necessarie per vincere il secondo titolo.



Neuville sa tutto questo. Lo sa meglio di chiunque altro. Lui e Tänak si conoscono bene come chiunque altro. Hanno condiviso il team Hyundai per tre anni. Alla fine, è giusto dire che il rapporto era tanto incrinato quanto rotto. Entrambi sono abbastanza maturi per lasciarselo alle spalle. E lo faranno. Si parlerà molto del fatto che la Hyundai si concentra sul titolo costruttori e senza dubbio entrambi i piloti seguiranno questa linea. Neuville deve vedere questa come la sua migliore occasione per diventare finalmente campione dopo cinque secondi posti. Deve partire subito forte e sfruttarla al massimo, mentre Tänak dovrà imparare a conoscere la sua nuova auto sportiva, che ha fatto molta strada rispetto alla i20 che conosceva dodici mesi fa.



Nessuno mette in dubbio la velocità di Neuville, ma l'anno prossimo dovrà evitare le insidie - meccaniche o di guida - che gli sono costate tanto quest'anno. Al momento, il belga ha la squadra alle spalle. Lui e Cyril Abiteboul sono sempre d'accordo, anche se il francese ha definito Tänak il Max Verstappen dei rally. La familiarità con la squadra potrebbe essere amica di Neuville l'anno prossimo.



E Evans? Tre vittorie nel 2023 lo rendono un pretendente al titolo. Senza dubbio l'anno prossimo ci saranno momenti in cui Rovanperä e/o Ogier saranno davanti a Evans e il gallese vorrà fare qualche punto in più. Probabilmente questo non accadrà. Ma Evans sa che alla Toyota non ci sono favoritismi, una democrazia giapponese in cui tutti sono uguali. Se Evans vuole il titolo, deve vincerlo da solo. Ed è proprio così che lo vorrebbe.



Dopo quattro anni a bordo di una Yaris, si sente completamente a casa nel team finlandese e ora è più a suo agio che mai con la GR Yaris Rally1. Pur sapendo di essere uno dei quattro piloti Toyota, si rende conto che c'è un'enorme risorsa dietro la sua sfida per il titolo con un'auto che ha dominato l'era ibrida. Ci sarà un certo livello di Evans quando sentirà di avere a che fare con la forza combinata di Neuville e Tänak della Hyundai, ma dovrà anche riconoscere il potenziale di autodistruzione del super team coreano. In definitiva, non si concentrerà su nessuno dei due pensieri. Farà invece ciò che sa fare meglio: il suo meglio.



La questione del successore di Rovanperä rimane quindi per il momento senza risposta, in vista del tradizionale appuntamento di apertura della stagione al Rally di Monte Carlo.