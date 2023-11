O campeão Rovanperä reforma-se e procura-se um sucessor

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Tänak O duplo campeão do mundo Kalle Rovanperä optou por um programa a tempo parcial para mobilizar as suas forças - não o suficiente para defender o seu título. Mas quem é que o vai substituir na corrida ao título? SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Numa análise mais detalhada e olhando para a atual classificação dos pilotos, é provável que haja três candidatos a suceder a Rovanperä. Cinco em 2021, quatro em 2022 e agora três em 2024, com o jovem finlandês Rovanperä sentado no banco ao lado do seu companheiro de equipa da Toyota, Sébastien Ogier, e de Esapekka Lappi da Hyundai (e muito provavelmente de Dani Sordo), sem um emprego a tempo inteiro à sua escolha. Os únicos pilotos confirmados a tempo inteiro no Rally1 são os regulares da Hyundai, Ott Tänak, Campeão do Mundo de 2019 na Toyota, e Thierry Neuville, bem como os pilotos da Toyota Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Apesar do seu desempenho notável e dominante após o seu infortúnio inicial no Rali do Japão, não é realista esperar que Katsuta lute pela coroa. Daí a ponta dos três.



Será Tänak o candidato mais forte? O estónio conhece o Toyota Yaris, o Hyundai i20 e o Ford Puma. E, em 2024, estará de volta ao Hyundai i20, onde conta poder cumprir a sua missão pessoal de obter uma segunda coroa do WRC graças a uma gestão melhorada. Nos últimos anos, passou por muitas experiências dentro e fora dos eventos, mas provou que tem a capacidade de canalizar essa energia para a sua condução. Crucial para as hipóteses de Tänak no próximo ano será a sua capacidade de voltar a rodar em Alzenau e sentir-se confortável no i20. Se o conseguir fazer, tem a velocidade, a consistência e a confiança necessárias para conquistar o segundo título.



Neuville sabe tudo isso. Sabe-o melhor do que ninguém. Ele e Tänak conhecem-se tão bem como qualquer outra pessoa. Partilharam a equipa Hyundai durante três anos. No final, é justo dizer que a relação foi tão fracturada como quebrada. Ambos são suficientemente maduros para esquecer isso. E vão fazê-lo. Falar-se-á muito sobre o facto de a Hyundai se concentrar no título de construtores e, sem dúvida, ambos os pilotos seguirão essa linha. Neuville tem de encarar esta corrida como a sua melhor oportunidade de se tornar finalmente campeão, depois de cinco vice-campeonatos. Tem de começar a correr e aproveitar ao máximo, tal como Tänak terá de aprender o seu novo carro desportivo, que evoluiu muito desde o i20 que conheceu há doze meses.



Ninguém duvida da velocidade de Neuville, mas no próximo ano terá de evitar os erros - mecânicos ou de condução - que lhe custaram tanto este ano. Neste momento, o belga tem a equipa a apoiá-lo. Ele e Cyril Abiteboul continuam a pensar da mesma forma, embora o francês tenha rotulado Tänak como o Max Verstappen dos ralis. A familiaridade com a equipa pode ser a amiga de Neuville no próximo ano.



E Evans? Três vitórias em 2023 fazem dele um candidato ao título. Haverá, sem dúvida, alturas no próximo ano em que Rovanperä e/ou Ogier estão à frente de Evans e o galês está ansioso por marcar alguns pontos extra. Provavelmente, isso não vai acontecer. Mas Evans sabe que não há favoritismo na Toyota, a democracia japonesa onde todos são iguais. Se Evans quer o título, tem de o ganhar sozinho. É exatamente assim que ele quer.



Após quatro anos num Yaris, sente-se completamente em casa na equipa finlandesa e está agora mais confortável do que nunca com o GR Yaris Rally1. Embora saiba que é um dos quatro pilotos da Toyota, também se apercebe de que existe um enorme recurso por detrás do seu desafio pelo título num carro que dominou a era dos híbridos. Haverá um certo nível de Evans em que ele sente que está a enfrentar o poder combinado de Neuville e Tänak da Hyundai, mas também tem de reconhecer o potencial de auto-destruição da super-equipa coreana. Em última análise, não se vai concentrar em nenhum destes pensamentos. Em vez disso, fará o que sabe fazer melhor: o seu melhor.



A questão do sucessor de Rovanperä permanece, portanto, sem resposta, por enquanto, antes da tradicional abertura da época no Rali de Monte Carlo.