Christian Geistdörfer : "Mériterait dix fois plus".

Après le succès de la soirée-conférence de Christian Geistdörfer au musée August Horch de Zwickau en novembre 2022, une nouvelle édition a eu lieu le soir du 23 novembre. Le double champion du monde des rallyes, copilote du grand Walter Röhrl en 1980 (sur Fiat 131 Abarth) et 1982 (Opel Ascona 400), était à nouveau venu dans la ville de l'automobile en Saxe occidentale pour parler cette fois encore de sa vie mouvementée et émouvante.

En raison des préparatifs en cours de la deuxième partie de l'exposition temporaire "Windschnittig - Aerodynamik und Automobil", qui sera inaugurée le 1er décembre, il a fallu cette fois-ci se rabattre sur une salle plus petite du musée Horch. Cela a de nouveau eu pour conséquence qu'il n'y avait de la place que pour 200 fans et que la soirée de conférence était déjà complète à l'avance.

La première partie de cette soirée divertissante a débuté par la projection d'un film d'environ 30 minutes contenant des séquences de l'âge d'or du rallye dans les années 1970 et 1980, réalisé par Helmut Deimel, un cinéaste (de rallye) unique en son genre, auquel Christian Geistdörfer a ajouté de nombreux épisodes de sa vie active. C'est avec ces derniers qu'il est entré dans l'année 1983, car il avait déjà parlé de sa vie et de sa carrière active jusqu'en 1982 il y a un an.

L'année 1983 a été particulière pour lui, car, premièrement, son fils est né le lendemain de son 30e anniversaire, le 2 février. Deuxièmement, 1983 a été une année de défis sportifs particuliers, car le duo génial Röhrl/Geistdörfer disposait d'une voiture inférieure sur le papier, la Lancia 037 du groupe B, et surtout d'un bolide à la zone de déformation nulle en raison de sa construction extrêmement légère.

De plus, Audi venait de bouleverser le développement de la Quattro à quatre roues motrices. Röhrl/Geistdörfer n'avaient été engagés par Lancia que pour six manches du championnat du monde des rallyes et pourtant, ce fut pour eux l'une des saisons les plus réussies. "Nous avons gagné trois fois, nous avons terminé deux fois deuxièmes et une fois troisièmes en Corse et au San Remo à cause de l'ordre d'écurie", a déclaré le septuagénaire avec des sentiments mitigés sur cette année.

Geistdörfer a également rappelé qu'il considérait Walter Röhrl comme le meilleur pilote sur asphalte, mais que le "Long" n'avait jamais réussi à remporter le rallye exclusivement sur asphalte en Corse. En 1983, pour la raison évoquée. Finalement, ils ont été vice-champions du monde et ont ensuite fait leurs adieux à Audi.

Comme la marque d'Ingolstadt ne s'est plus engagée que sur le circuit aux Etats-Unis et en Europe à partir de 1988, la collaboration de Geistdörfer avec Röhrl a pris fin. "En fait, j'avais déjà en poche un poste bien rémunéré dans le marketing sportif chez Hugo Boss, mais Hannu Mikkola a voulu que je roule avec lui dans la Mazda 323 Turbo. Là, j'ai gagné dix fois plus que ce que j'aurais pu obtenir chez Hugo Boss. C'est comme ça que j'ai continué à être actif jusqu'en 1990".

Après une pause, Geistdörfer a donné dans la deuxième partie des aperçus intéressants sur sa vie professionnelle après sa carrière active. Et celle-ci a également été très intense et couronnée de succès. Il a fondé la société allemande Prodrive, à ne pas confondre avec celle de Grande-Bretagne, avec laquelle il a d'abord travaillé dans trois domaines. Ainsi, au début, il a organisé des tournois de golf professionnels et d'entreprise, développé et mis en œuvre des programmes de formation à la sécurité routière pour les constructeurs automobiles et lancé quelques-uns des premiers simulateurs de course sur le marché allemand. Par la suite, Geistdörfer a travaillé par exemple dans le sponsoring, le marketing et la gestion sportifs pour des entreprises, notamment en Formule 1.

Suite à son activité de conseiller au Nigeria, pour y concevoir et encadrer un grand événement sportif international et surtout prestigieux, qui a finalement échoué, il a également amené plus d'un partenaire industriel dans ce pays africain qu'il connaît lui-même assez bien. Il n'est donc pas étonnant que le thème qu'il s'est choisi, à savoir "la maîtrise de la crise climatique", lui donne rapidement un pouls plus élevé depuis l'Allemagne, l'État sauveur du monde - il ne cache pas non plus son opinion.

A la fin de la partie officielle, la vente de livres s'est poursuivie avec la possibilité de signer et de prendre des photos avec lui, à nouveau au volant d'une magnifique Audi Sport Quattro S1 datant de sa période la plus prospère.



La présentation annoncée de l'un de ses livres, intitulé "Unsere 4 Monte Siege", n'a pas eu lieu par manque de temps, mais les ouvrages se sont tout de même vendus comme des petits pains.