Christian Geistdörfer: "Meritiamo dieci volte tanto".

Dopo il pieno successo della serata di conferenze di Christian Geistdörfer al Museo August Horch di Zwickau nel novembre 2022, è seguita una nuova edizione la sera del 23 novembre. Il due volte campione del mondo di rally, copilota del grande Walter Röhrl nel 1980 (su Fiat 131 Abarth) e nel 1982 (Opel Ascona 400), è tornato nella città automobilistica della Sassonia occidentale per parlare della sua vita movimentata e commovente.

A causa dei preparativi in corso per la seconda parte della mostra speciale "Windschnittig - Aerodinamica e automobili", che aprirà il 1° dicembre, questa volta è stato necessario passare a una sala più piccola del Museo Horch. Di conseguenza, c'era posto solo per 200 fan e la serata di conferenze era già esaurita in anticipo.

La prima parte della divertente serata è iniziata con un filmato di 30 minuti con sequenze dei giorni di gloria dei rally degli anni '70 e '80, realizzato dall'eccezionale regista (di rally) Helmut Deimel, a cui Christian Geistdörfer ha aggiunto molti episodi dei suoi giorni di attività. Ha iniziato nel 1983, mentre un anno fa aveva già parlato della sua vita e della sua carriera attiva fino al 1982.

Il 1983 è stato un anno speciale per lui perché, in primo luogo, il giorno dopo il suo 30° compleanno, il 2 febbraio, è nato suo figlio. In secondo luogo, il 1983 fu un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista sportivo, in quanto il congeniale duo Röhrl/Geistdörfer disponeva di un'auto che sulla carta era inferiore alla Lancia 037 nel Gruppo B e, soprattutto, di un'auto con zona di schiacciamento pari a zero a causa della sua costruzione estremamente leggera.

Inoltre, Audi aveva appena stravolto l'intero processo di sviluppo con la trazione integrale Quattro. Röhrl/Geistdörfer furono ingaggiati dalla Lancia solo per sei gare del Campionato del Mondo Rally, eppure fu una delle loro stagioni di maggior successo. "Abbiamo vinto tre volte, siamo arrivati due volte secondi e una volta terzi grazie all'ordine di scuderia in Corsica e al Sanremo", ha detto l'ormai settantenne, ripensando all'anno con sentimenti contrastanti.

Geistdörfer ha anche ricordato che anche lui considera Walter Röhrl il miglior pilota di asfalto, ma che il "Tall One" non è mai riuscito a vincere il rally tutto asfalto in Corsica. 1983 per il motivo già citato. Alla fine si classificarono secondi e poi partirono per l'Audi.

Poiché l'azienda di Ingolstadt si occupò di gare su circuito negli Stati Uniti e in Europa solo a partire dal 1988, la collaborazione di Geistdörfer con Röhrl si concluse. "In realtà avevo già in tasca un lavoro ben pagato nel marketing sportivo di Hugo Boss, ma poi Hannu Mikkola volle che guidassi con lui la Mazda 323 Turbo. Guadagnai dieci volte quello che avrei ottenuto da Hugo Boss. Sono rimasto attivo fino al 1990".

Dopo una pausa, Geistdörfer ha fornito interessanti approfondimenti sulla sua vita professionale dopo la carriera attiva nella seconda parte. Anche questa è stata molto intensa e di successo. Ha fondato l'azienda tedesca Prodrive, da non confondere con quella del Regno Unito, con la quale ha lavorato inizialmente in tre settori. Inizialmente, ha organizzato tornei di golf professionali e aziendali, ha sviluppato e implementato programmi di formazione sulla sicurezza dei conducenti per le case automobilistiche e ha lanciato alcuni dei primi simulatori di corse in Germania. In seguito, Geistdörfer si è occupato di sponsorizzazione sportiva, marketing e gestione per aziende, tra cui la Formula 1.

Grazie alla sua attività di consulenza in Nigeria, dove ha ideato e gestito un importante evento sportivo internazionale e soprattutto prestigioso, che alla fine è fallito, ha portato nel Paese africano anche molti partner del settore e lo conosce piuttosto bene. Non c'è quindi da stupirsi se, quando si tratta del tema "superare la crisi climatica" scelto dallo Stato salvatore del mondo, la Germania, gli si accende subito il polso e non si trattiene dal dire la sua.

Al termine della parte ufficiale dell'evento, la vendita dei libri è proseguita con autografi e foto con lui, sempre a bordo di una bellissima Audi Sport Quattro S1 del suo periodo di maggior successo.



L'annunciata presentazione di uno dei suoi libri, intitolato "Le nostre 4 vittorie di Monte", non ha avuto luogo per motivi di tempo, ma i libri sono andati comunque a ruba.