Christian Geistdörfer: "Merecemos dez vezes mais"

Depois do sucesso absoluto da palestra de Christian Geistdörfer no Museu August Horch de Zwickau, em novembro de 2022, seguiu-se uma nova edição na noite de 23 de novembro. O bicampeão mundial de ralis, copiloto do grande Walter Röhrl em 1980 (num Fiat 131 Abarth) e 1982 (Opel Ascona 400), veio mais uma vez à cidade automóvel da Saxónia Ocidental para falar sobre a sua vida agitada e comovente.

Devido aos preparativos em curso para a segunda parte da exposição especial "Windschnittig - Aerodinâmica e Automóveis", que abre a 1 de dezembro, foi necessário mudar desta vez para uma sala mais pequena no Museu Horch. Como resultado, só havia espaço para 200 fãs e a noite de palestras já estava esgotada com antecedência.

A primeira parte da noite de entretenimento começou com um filme de 30 minutos com sequências dos dias de glória dos ralis dos anos 70 e 80, realizado pelo cineasta único (de ralis) Helmut Deimel, ao qual Christian Geistdörfer acrescentou muitos episódios dos seus dias de atividade. Começou com estes episódios em 1983, pois há um ano já tinha falado da sua vida e da sua carreira ativa até 1982.

O ano de 1983 foi um ano especial para ele porque, em primeiro lugar, o seu filho nasceu no dia seguinte ao seu 30º aniversário, a 2 de fevereiro. Em segundo lugar, 1983 foi um ano particularmente difícil em termos desportivos, uma vez que a dupla Röhrl/Geistdörfer tinha um carro que, no papel, era inferior ao Lancia 037 do Grupo B e, sobretudo, um carro com uma zona de deformação zero devido à sua construção extremamente leve.

Além disso, a Audi tinha acabado de inverter todo o processo de desenvolvimento com o Quattro de tração integral. A Röhrl/Geistdörfer só foi contratada pela Lancia para seis rondas do Campeonato do Mundo de Ralis e, no entanto, foi uma das suas épocas de maior sucesso. "Ganhámos três vezes, ficámos em segundo duas vezes e em terceiro uma vez devido à ordem estável na Córsega e em San Remo", disse o piloto, agora com 70 anos, olhando para o ano com sentimentos contraditórios.

Geistdörfer recordou ainda que também ele considera Walter Röhrl o melhor piloto de asfalto, mas que o "Tall One" nunca conseguiu vencer o rali só de asfalto na Córsega. 1983 pelo motivo já referido. No final, terminaram como vice-campeões e depois partiram para a Audi.

Como a empresa de Ingolstadt só se dedicava a corridas de circuito nos EUA e na Europa a partir de 1988, a colaboração de Geistdörfer com Röhrl chegou ao fim. "Na verdade, eu já tinha um emprego bem pago no marketing desportivo da Hugo Boss, mas depois o Hannu Mikkola quis que eu conduzisse com ele o Mazda 323 Turbo. Ganhei dez vezes mais do que teria ganho na Hugo Boss. Continuei no ativo até 1990".

Depois de uma pausa, Geistdörfer deu uma visão interessante da sua vida profissional após a sua carreira ativa na segunda parte. E esta foi também muito intensa e bem sucedida. Fundou a empresa alemã Prodrive, que não deve ser confundida com a do Reino Unido, com a qual trabalhou inicialmente em três áreas. Inicialmente, organizou torneios de golfe profissionais e empresariais, desenvolveu e implementou programas de formação sobre segurança dos condutores para fabricantes de automóveis e lançou alguns dos primeiros simuladores de corridas na Alemanha. Mais tarde, Geistdörfer trabalhou em patrocínios desportivos, marketing e gestão de empresas, incluindo a Fórmula 1.

Graças ao seu trabalho de consultoria na Nigéria, onde concebeu e geriu um grande evento desportivo internacional e, acima de tudo, prestigiado, que acabou por fracassar, Geistdörfer também trouxe muitos parceiros da indústria para o país africano e conhece-o bastante bem. Por isso, não é de estranhar que o tema escolhido por ele próprio, "Superar a crise climática", seja o da Alemanha, o Estado salvador do mundo.

No final da parte oficial do evento, a venda de livros prosseguiu com sessões de autógrafos e oportunidades para tirar fotografias com ele, mais uma vez num belo Audi Sport Quattro S1 do seu período de maior sucesso.



A anunciada apresentação de um dos seus livros, intitulado "As nossas 4 vitórias do Monte", não se realizou devido a limitações de tempo, mas os livros continuaram a ser vendidos como bolos quentes.