Como siempre - espera a M-Sport Ford De Toni Hoffmann Toyota El equipo de Toyota, defensor del título, ya está listo, el de Hyundai, con sus dos pilotos titulares, casi también, pero ¿qué va a hacer M-Sport Ford? De momento nada, como siempre el equipo de Cumbria mantiene un perfil bajo hasta el último minuto.

Toyota ha confirmado su alineación 2023 para la próxima temporada, pero con una diferencia importante. Sólo el subcampeón Elfyn Evans será el piloto titular durante la temporada completa de 13 carreras. Kalle Rovanperä no defenderá su segundo título y se está tomando un tiempo para recargar las pilas, tanto mental como físicamente, y pilotará un programa parcial en 2024 con rallies que aún no se han especificado. Lo mismo ocurre con el nueve veces campeón Sébastien Ogier, que quiere hacer una gira de rallies similar a la de esta temporada, con la excepción de Kenia. Uno de los dos apoyará sin duda a Evans en la defensa del título de constructores de Toyota, al igual que Takamoto Katsuta, cuyo compromiso para el próximo año depende del programa de Rovanperä y Ogier. Es muy posible que el jefe del equipo, Jari-Matti Latvala, llegue a alinear cuatro Toyota GR Yaris Rally1 en alguna prueba.



En el equipo Hyundai Motorsport con sede en Alzenau, los pilotos Thierry Neuville y el retornado Ott Tänak han sido confirmados hasta ahora como pilotos titulares para toda la temporada 2024. A diferencia de 2023, Esapekka Lappi trabajará a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo la próxima temporada. Apoyará a Neuville y Tänak en Suecia. Eso deja a Teemu Suninen y Dani Sordo, con el español pensando más en la retirada. Ambos aún no han sido confirmados por el jefe del equipo Cyril Abiteboul para 2024. ¿O volverá también el doble campeón del WRC2 Andreas Mikkelsen?



La situación en M-Sport Ford vuelve a estar completamente abierta. Tras la marcha de Tänak después de sólo un interludio de un año, el equipo de Cumbria, en el Reino Unido, aún no ha anunciado nada definitivo sobre la alineación del equipo para los dos Ford Puma Rally1. El propietario Malcolm Wilson difícilmente podrá permitirse un piloto de primera fila como Sébastien Ogier, Sébastien Loeb u Ott Tänak. Nombres como Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux y Grégoire Munster están sin duda en la lista del jefe del equipo Richard Millener. Pero, ¿quién pilotará el Rally1 de 2024?



A pesar de su rendimiento en el WRC2 con el Ford Fiesta MKII y de ganar el Campeonato Británico en su primera salida en el Puma Rally1 en Japón, las posibilidades de Fourmaux se han reducido considerablemente por su muy temprana retirada autoinfligida. Las posibilidades de Loubet son algo mejores, a pesar de algunos errores cometidos este año. Y Munster ha demostrado que puede manejar coches híbridos con sus dos salidas más privadas en Puma Rally1. ¿O volverá Suninen a M-Sport si no encuentra una cabina en Hyundai?



Como siempre, esperemos a ver qué decide M-Sport. Como es casi habitual, es probable que la escuadra no se nombre hasta unas horas antes de la fecha límite de inscripción (22 de diciembre de 2023) para el Rally de Montecarlo. No hay que esperar un milagro.