Comme toujours - attendre M-Sport Ford

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota L'équipe du champion en titre Toyota est en place, celle de Hyundai avec ses deux pilotes titulaires presque aussi, mais qu'en est-il de M-Sport Ford ? Rien pour l'instant, l'équipe de Cumbria restant comme toujours discrète jusqu'au dernier moment.

Toyota a confirmé sa formation de 2023 pour la prochaine saison, mais avec une différence de taille. Seul le vice-champion Elfyn Evans est pilote titulaire pour la saison complète de 13 manches. Kalle Rovanperä ne défendra pas son deuxième titre et s'offrira une pause pour recharger ses batteries, tant psychiques que physiques, et participera à un programme partiel en 2024 avec des rallyes non encore précisés. Il en va de même pour Sébastien Ogier, neuf fois champion, qui souhaite effectuer une tournée de rallyes similaire à celle de cette saison, à l'exception du Kenya. L'un des deux soutiendra Evans pour défendre le titre de constructeur de Toyota, tout comme Takamoto Katsuta, dont la prochaine participation dépendra du programme de Rovanperä et d'Ogier. Il est tout à fait possible que le chef d'équipe Jari-Matti Latvala engage même quatre Toyota GR Yaris Rally1 sur l'une ou l'autre épreuve.



Au sein de l'équipe Hyundai Motorsport basée à Alzenau, Thierry Neuville et le revenant Ott Tänak ont été désignés comme pilotes titulaires pour la saison 2024. Contrairement à 2023, Esapekka Lappi ne travaillera pas à temps plein mais à temps partiel la saison prochaine. En Suède, il assistera Neuville et Tänak. Restent Teemu Suninen et Dani Sordo, l'Espagnol pensant davantage à la retraite. Tous deux n'ont pas encore été confirmés par le patron de l'équipe Cyril Abiteboul pour 2024. Ou bien le double champion WRC2 Andreas Mikkelsen sera-t-il de retour ?



La situation de M-Sport Ford est à nouveau totalement ouverte. Après le départ de Tänak après seulement un an d'intermède, l'équipe britannique de Cumbria n'a encore rien annoncé de définitif concernant la composition de l'équipe pour les deux Ford Puma Rally1. Le propriétaire Malcolm Wilson ne pourra pas se permettre d'engager un pilote de haut niveau comme Sébastien Ogier, Sébastien Loeb ou Ott Tänak. Des noms comme Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux ou Grégoire Munster sont certainement sur la liste du patron de l'équipe Richard Millener. Mais qui pourra piloter le Rally1 2024 ?



Le pilote de casse Fourmaux, malgré sa performance en WRC2 avec la Ford Fiesta MKII et sa victoire au championnat britannique pour sa première participation en Puma Rally1 au Japon, a vu ses chances assez réduites avec un abandon très précoce de sa propre faute. Les chances de Loubet, malgré quelques erreurs cette année, sont un peu meilleures. Et Munster, avec ses deux participations plus privées en Puma Rally1, a laissé entendre qu'il savait gérer les voitures hybrides. Ou bien Suninen, s'il ne trouve pas de cockpit chez Hyundai, retournera-t-il chez M-Sport ?



Attendons, comme toujours, de voir ce que M-Sport décidera. Il est probable que, comme c'est presque toujours le cas, l'équipe ne sera désignée que quelques heures avant la clôture des inscriptions (22 décembre 2023) du Rallye Monte-Carlo. Il ne faut pas s'attendre à un miracle.