Come sempre, attendere M-Sport Ford

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota La squadra del difensore del titolo Toyota è pronta, quella di Hyundai con i suoi due piloti fissi è quasi al completo, ma cosa sta per arrivare da M-Sport Ford? Per ora niente, come sempre il team della Cumbria mantiene un profilo basso fino all'ultimo minuto. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La Toyota ha confermato la sua formazione 2023 per la prossima stagione, ma con una differenza importante. Solo il secondo classificato Elfyn Evans sarà il pilota titolare per l'intera stagione di 13 gare. Kalle Rovanperä non difenderà il suo secondo titolo e si prenderà un periodo di riposo per ricaricare le batterie, sia mentalmente che fisicamente, e guiderà un programma parziale nel 2024 con rally non ancora specificati. Lo stesso vale per il nove volte campione Sébastien Ogier, che vuole fare un tour di rally simile a quello di questa stagione, con l'eccezione del Kenya. Uno dei due affiancherà sicuramente Evans nella difesa del titolo costruttori di Toyota, così come Takamoto Katsuta, il cui impegno per il prossimo anno dipende dal programma di Rovanperä e Ogier. È molto probabile che il boss del team Jari-Matti Latvala schieri addirittura quattro Toyota GR Yaris Rally1 in un evento o nell'altro.



Nel team Hyundai Motorsport di Alzenau, i piloti Thierry Neuville e il rientrante Ott Tänak sono stati finora confermati come piloti fissi per l'intera stagione 2024. A differenza del 2023, la prossima stagione Esapekka Lappi lavorerà a tempo parziale anziché a tempo pieno. Affiancherà Neuville e Tänak in Svezia. Rimangono Teemu Suninen e Dani Sordo, con lo spagnolo che pensa più al ritiro. Entrambi non sono ancora stati confermati dal boss del team Cyril Abiteboul per il 2024. O tornerà anche il doppio campione WRC2 Andreas Mikkelsen?



La situazione in M-Sport Ford è ancora una volta completamente aperta. Dopo la partenza di Tänak dopo una parentesi di un solo anno, il team di Cumbria, nel Regno Unito, non ha ancora annunciato nulla di definitivo sulla formazione della squadra per le due Ford Puma Rally1. Il proprietario Malcolm Wilson difficilmente potrà permettersi un pilota di punta come Sébastien Ogier, Sébastien Loeb o Ott Tänak. Nomi come Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux e Grégoire Munster sono certamente sulla lista del team boss Richard Millener. Ma chi guiderà il Rally1 del 2024?



Nonostante le sue prestazioni nel WRC2 con la Ford Fiesta MKII e la vittoria nel Campionato britannico alla sua prima partenza nel Puma Rally1 in Giappone, le possibilità di Fourmaux si sono ridotte notevolmente a causa del suo prematuro ritiro autoinflitto. Le possibilità di Loubet sono leggermente migliori, nonostante alcuni errori di quest'anno. Munster ha dimostrato di saper gestire le auto ibride con le sue due uscite private nel Puma Rally1. Oppure Suninen tornerà alla M-Sport se non troverà un posto in Hyundai?



Come sempre, aspettiamo di vedere cosa deciderà M-Sport. Come è quasi consuetudine, la squadra sarà probabilmente nominata solo poche ore prima del termine di iscrizione (22 dicembre 2023) per il Rally di Monte Carlo. Non ci si deve aspettare un miracolo.