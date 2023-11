Como sempre - esperar pelo M-Sport Ford

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota A equipa da Toyota, defensora do título, já está formada, a da Hyundai, com os seus dois pilotos habituais, quase também, mas o que vai acontecer com a M-Sport Ford? Até agora, nada. Como sempre, a equipa de Cumbria mantém-se discreta até ao último minuto. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A Toyota confirmou o seu alinhamento para a próxima época de 2023, mas com uma grande diferença. Apenas o vice-campeão Elfyn Evans será o piloto regular para a temporada completa de 13 corridas. Kalle Rovanperä não vai defender o seu segundo título e está a tirar um tempo para recarregar as baterias, tanto mental como fisicamente, e vai conduzir um programa parcial em 2024 com ralis que ainda não foram especificados. O mesmo se aplica ao nove vezes campeão Sébastien Ogier, que quer fazer um percurso de rali semelhante ao desta época, com exceção do Quénia. Um dos dois irá certamente apoiar Evans na defesa do título de construtores da Toyota, tal como Takamoto Katsuta, cujo compromisso para o próximo ano depende do programa de Rovanperä e Ogier. É bem possível que o chefe de equipa Jari-Matti Latvala venha a colocar quatro Toyota GR Yaris Rally1 numa ou noutra prova.



Na equipa Hyundai Motorsport, sediada em Alzenau, os pilotos Thierry Neuville e o regressado Ott Tänak foram até agora confirmados como pilotos regulares para toda a época de 2024. Em contraste com 2023, Esapekka Lappi trabalhará a tempo parcial em vez de a tempo inteiro na próxima época. Ele apoiará Neuville e Tänak na Suécia. Restam Teemu Suninen e Dani Sordo, com o espanhol a pensar mais na reforma. Ambos ainda não foram confirmados pelo chefe de equipa Cyril Abiteboul para 2024. Ou será que o duplo campeão do WRC2, Andreas Mikkelsen, também vai regressar?



A situação na M-Sport Ford está, mais uma vez, completamente em aberto. Depois da saída de Tänak após um interlúdio de apenas um ano, a equipa de Cumbria, no Reino Unido, ainda não anunciou nada de definitivo sobre a formação da equipa para os dois Ford Puma Rally1. O proprietário Malcolm Wilson dificilmente poderá pagar um piloto de topo como Sébastien Ogier, Sébastien Loeb ou Ott Tänak. Nomes como Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux e Grégoire Munster estão certamente na lista do chefe de equipa Richard Millener. Mas quem irá conduzir o Rally1 de 2024?



Apesar do seu desempenho no WRC2 com o Ford Fiesta MKII e de ter vencido o Campeonato Britânico na sua primeira participação no Puma Rally1 no Japão, as hipóteses de Fourmaux foram consideravelmente reduzidas devido à sua reforma prematura. As hipóteses de Loubet são um pouco melhores, apesar de alguns erros este ano. E Munster demonstrou que consegue lidar com carros híbridos com as suas duas provas privadas no Puma Rally1. Ou será que Suninen regressará à M-Sport se não encontrar um cockpit na Hyundai?



Como sempre, vamos esperar para ver o que a M-Sport decide. Como é quase habitual, a equipa provavelmente só será nomeada algumas horas antes do prazo de inscrição (22 de dezembro de 2023) para o Rali de Monte Carlo. Não se deve esperar um milagre.