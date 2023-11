Ogier y Rovanperä sobre Japón: margen de mejora

La prueba de asfalto da al WRC un sabor único, pero Ogier y Rovanperä creen que se puede seguir mejorando. La palabra "único" se utiliza a menudo de forma incorrecta. Pero cuando se trata de resumir el aspecto, la atmósfera y el estilo del Rally de Japón, "único" parece ser la única descripción apropiada. Pero no el evento en sí. Puede que la segunda edición de la prueba en el actual emplazamiento de Toyota City no haya sido un clásico desde el punto de vista deportivo, pero visualmente el Rally de Japón contrasta totalmente con el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de Rallyes.



Las etapas son reviradas como Córcega, pero la mayoría se encuentran en un entorno forestal húmedo, oscuro y denso, lo que hace que los coches parezcan más arrastrarse por Parque Jurásico que por una etapa. Luego están los tramos de carretera, que ofrecen maravillosas escenas de aficionados llenando las aceras con sus coloridas pancartas y banderas para animar a sus héroes al paso.



Pero otra particularidad del Rally Japan es que, mientras los aficionados se agolpan en los tramos de carretera, son muy pocos los que se dejan ver en las etapas. Incluso en las carreras nocturnas del jueves y el viernes en el Estadio Toyota, el público parecía decepcionantemente escaso. No fue hasta el sábado cuando el estadio cobró vida y todo el ambiente se intensificó hasta tal punto que fue como si los duelos cara a cara entre los coches del Rally1 hubieran formado parte de un combate de boxeo de pesos pesados.



Un hombre que nunca tiene miedo de decir lo que piensa es Sébastien Ogier. "Creo que siempre ha ocurrido que a la gente le encanta vernos de cerca en los tramos de carretera", dijo Ogier a DirtFish. "Además, los tramos no tienen tantas entradas, así que sería difícil llevar a mucha gente a los tramos. Pero al menos el estadio estaba bastante lleno el sábado por la noche. Eso es algo genial, creo que lo vimos en Grecia en algún momento. Por desgracia, yo no estuve allí".



Ogier prosiguió: "Creo que la clave del éxito de este deporte es ir en la dirección correcta de todas formas. Una clave importante es que los organizadores tienen que prestar atención al calendario, porque un viaje a Japón sin duda tiene sentido. El año pasado vimos que era un comienzo, pero después de la segunda vez ya podemos decir que realmente es un éxito."

Problemas con el tráfico

A pesar de haber dejado su huella en el Rally de Japón 2023, Ogier todavía cree que hay áreas en las que el evento se puede mejorar aún más de cara al próximo año.



"Por supuesto que hay cosas que mejorar", continuó el subcampeón japonés. "Como los tramos de carretera estaban muy concurridos y había mucho tráfico para nosotros este fin de semana, era difícil llegar a tiempo a todas las verificaciones. Quizá el año que viene haya que dirigir mejor a la gente, porque eran muchos. Pero sí, definitivamente es un éxito y un rally positivo para el campeonato".



La prueba del año pasado se vio afectada por una serie de problemas y este año ha habido otro problema de seguridad que ha provocado una reprimenda al organizador del rally, como la salida de pista de Thierry Neuville en el coche delantero.



Kalle Rovanperä, tercero en Japón, compartió la opinión de su compañero de equipo ocho veces campeón del mundo y realizó una crítica mixta cuando se le pidió su valoración del final de temporada del WRC como evento.



"Creo que me ha gustado un poco más que el año pasado", dijo el bicampeón del mundo. "Este año ha vuelto a haber algunos problemas que creo que no deberían haber ocurrido en un rally, pero aún así ha habido algunos aficionados. Seguro que ahora la gente ha oído hablar del rally, fue genial ver a tanta gente, el ambiente era bastante bueno".



El finlandés, que se reunió con el tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen después de Japón, no pudo especificar los problemas individuales, sin embargo, dijo: "Ni siquiera sé exactamente, sólo lo escuché de los copilotos, siempre recibiendo la información y esas cosas, sólo escuchando que no todo va bien. No estoy seguro de lo que ha sido siempre".



Aunque Rovanperä ha disfrutado del apoyo de los aficionados locales, es justo decir que hasta ahora no ha disfrutado mucho conduciendo por las técnicamente exigentes carreteras japonesas. "Definitivamente, sigue sin ser mi rally favorito", fue el comentario final de Rovanperä.