Ogier et Rovanperä sur le Japon : des améliorations à apporter

L'asphalte apporte une touche unique au WRC, mais Ogier et Rovanperä pensent qu'il y a encore de la place pour des améliorations. Le mot "unique" est souvent utilisé à tort et à travers. Mais lorsqu'il s'agit de résumer l'aspect, l'atmosphère et l'ambiance du Rallye du Japon, "unicité" semble être la seule description appropriée. Ce n'est pas le cas de l'événement lui-même. La deuxième édition de l'événement sur le site actuel de Toyota City n'était peut-être pas un classique du point de vue sportif, mais visuellement, le Rallye du Japon est un contraste complet avec toutes les autres épreuves du Championnat du monde des rallyes.



Les spéciales sont sinueuses comme en Corse, mais la plupart sont situées dans un environnement de forêt humide, sombre et dense, ce qui donne aux voitures l'impression de se faufiler dans Jurassic Park plutôt que dans une spéciale. Et puis il y a les portions de route qui offrent de magnifiques scènes où les fans remplissent les trottoirs de leurs bannières et drapeaux colorés pour encourager leurs héros qui passent.



Mais il y a une autre particularité du Rallye du Japon : si les fans affluent sur les tronçons de route, on en voit très peu sur les spéciales elles-mêmes. Même lors des passages du jeudi et du vendredi soir au Toyota Stadium, l'affluence semblait décevante. Ce n'est que le samedi que le stade s'est animé et que toute l'atmosphère s'est intensifiée au point de donner l'impression que les duels au coude à coude entre les voitures de Rally1 faisaient partie d'un combat de boxe entre poids lourds.



Un homme qui n'a jamais peur d'exprimer son opinion, c'est Sébastien Ogier. "Je pense qu'il a toujours été vrai que les gens aiment nous voir de près sur les portions de route", a déclaré Ogier à DirtFish. "De plus, les spéciales n'ont pas beaucoup d'accès, il serait donc difficile d'y amener vraiment beaucoup de monde. Mais au moins dans le stade, il y avait pas mal de monde samedi soir. C'est quelque chose de grandiose, nous avons vu cela, je crois, à un moment donné en Grèce. Mais je n'y étais pas".



Ogier poursuit : "Je pense que la clé du succès du sport est de toute façon d'aller dans la bonne direction. Une clé importante est que les organisateurs doivent faire attention au calendrier, car un voyage au Japon a de toute façon du sens. Nous avons vu l'année dernière que c'était un début, mais après la deuxième fois, nous pouvons maintenant dire que c'est vraiment un succès".

Des problèmes avec le trafic

Même s'il a marqué de son empreinte le Rallye du Japon 2023, Ogier estime néanmoins qu'il y a des domaines dans lesquels l'événement peut être amélioré en prévision de l'année prochaine.



"Bien sûr, il y a des choses à améliorer", a poursuivi le deuxième du Japon. "Parce que les sections de route étaient maintenant très encombrées et qu'il y avait effectivement beaucoup de trafic pour nous ce week-end, il était difficile d'être à l'heure à chaque enregistrement. Peut-être que la prochaine étape, l'année prochaine, consistera à mieux canaliser les gens, car ils étaient si nombreux. Mais oui, c'est définitivement un succès et un rallye positif pour le championnat".



L'édition de l'année dernière a été affectée par une série de problèmes et cette année, un autre problème de sécurité a conduit à réprimander le directeur du rallye, comme par exemple le fait que Thierry Neuville ait heurté la pré-roue.



Kalle Rovanperä, troisième au Japon, a partagé l'avis de son coéquipier huit fois champion du monde et a donné une évaluation mitigée lorsqu'on lui a demandé son avis sur la finale de la saison WRC en tant qu'événement.



"Je pense que je l'ai un peu mieux aimé que l'année dernière", a déclaré le double champion du monde. "Certes, il y a eu cette année encore quelques problèmes qui, à mon avis, n'auraient pas dû se produire dans un rallye, mais il y avait quand même maintenant quelques fans. Les gens ont certainement entendu parler du rallye maintenant, c'était cool de voir autant de monde, l'ambiance était plutôt bonne".



Le Finlandais, qui a rencontré le triple champion de Formule 1 Max Verstappen après le Japon, n'a toutefois pas pu préciser les différents problèmes, mais a déclaré : "Je ne sais même pas exactement, je l'ai juste entendu de la part des copilotes, j'ai toujours reçu les informations et tout, j'ai juste entendu que tout ne se passait pas bien. Je ne suis pas sûr de ce que c'était toujours".



Même si Rovanperä a apprécié le soutien des fans sur place, on peut dire sans se tromper qu'il n'a pas encore pris beaucoup de plaisir à conduire sur les routes japonaises très techniques. "En tout cas, ce n'est toujours pas mon rallye préféré", a été le commentaire final de Rovanperä.