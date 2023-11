Ogier e Rovanperä sul Giappone: margini di miglioramento

L'evento su asfalto conferisce al WRC un sapore unico, ma Ogier e Rovanperä ritengono che ci sia spazio per ulteriori miglioramenti. La parola "unico" è spesso usata in modo improprio. Ma quando si tratta di riassumere l'aspetto, l'atmosfera e il fascino del Rally del Giappone, "unico" sembra essere l'unica descrizione appropriata. Non l'evento in sé, però. La seconda edizione dell'evento nell'attuale sede di Toyota City non sarà stata un classico dal punto di vista sportivo, ma visivamente il Rally del Giappone è in totale contrasto con tutti gli altri eventi del Campionato del Mondo Rally.



Le tappe sono tortuose come la Corsica, ma la maggior parte di esse si trova in un ambiente umido, buio e fitto di foreste, che fa sembrare le auto più simili a quelle che si insinuano in Jurassic Park che a quelle di una tappa. Poi ci sono i tratti stradali, che offrono scene meravigliose di tifosi che riempiono i marciapiedi con i loro striscioni e bandiere colorate per incitare i loro eroi di passaggio.



Ma un'altra particolarità del Rally del Giappone è che mentre i tifosi si riversano sui tratti stradali, se ne vedono pochissimi sulle tappe. Anche nelle corse di giovedì e venerdì sera al Toyota Stadium, la folla è sembrata deludentemente scarsa. Solo sabato lo stadio ha preso vita e l'atmosfera si è intensificata a tal punto che è stato come se i duelli testa a testa tra le vetture del Rally1 fossero stati parte di un incontro di pesi massimi.



Un uomo che non ha mai paura di dire la sua è Sébastien Ogier. "Credo che sia sempre stato così: la gente ama vederci da vicino sui tratti stradali", ha detto Ogier a DirtFish. "Inoltre, le tappe non hanno molti ingressi, quindi sarebbe difficile portare molta gente alle tappe. Ma almeno lo stadio era abbastanza pieno sabato sera. È una cosa fantastica, credo che l'abbiamo vista anche in Grecia. Purtroppo io non c'ero".



Ogier ha continuato: "Credo che la chiave del successo di questo sport sia andare comunque nella giusta direzione. Una chiave importante è che gli organizzatori devono prestare attenzione al calendario, perché un viaggio in Giappone ha sicuramente senso. L'anno scorso abbiamo visto che era un inizio, ma dopo la seconda volta possiamo dire che è davvero un successo".

Problemi con il traffico

Anche se ha lasciato il segno sul Rally del Giappone 2023, Ogier ritiene che ci siano aree in cui l'evento può essere migliorato ulteriormente in vista del prossimo anno.



"Naturalmente ci sono cose che devono essere migliorate", ha continuato il vicecampione giapponese. "Dato che i tratti stradali erano molto affollati e in effetti c'era molto traffico per noi questo fine settimana, è stato difficile essere puntuali a ogni check-in. Forse il prossimo anno dovremo indirizzare meglio le persone, perché erano davvero tante. Ma sì, è sicuramente un successo e un rally positivo per il campionato".



L'anno scorso l'evento è stato condizionato da una serie di problemi e quest'anno c'è stato un altro problema di sicurezza che ha portato all'ammonizione dell'organizzatore del rally, come il caso di Thierry Neuville che ha urtato la vettura anteriore.



Kalle Rovanperä, terzo in Giappone, ha condiviso l'opinione del suo compagno di squadra otto volte campione del mondo e ha espresso un giudizio contrastante quando gli è stato chiesto di valutare il finale di stagione del WRC come evento.



"Penso che mi sia piaciuto un po' di più rispetto all'anno scorso", ha detto il due volte campione del mondo. "Sicuramente anche quest'anno ci sono stati dei problemi che non credo sarebbero dovuti accadere in un rally, ma c'erano comunque dei fan. Sicuramente la gente ha sentito parlare del rally, è stato bello vedere così tanta gente, l'atmosfera era piuttosto buona".



Il finlandese, che dopo il Giappone si è incontrato con il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen, non è stato però in grado di specificare i singoli problemi, affermando: "Non lo so nemmeno con esattezza, l'ho solo sentito dire dai copiloti, ricevendo sempre informazioni e cose del genere, sentendo solo che non tutto sta andando bene. Non sono sicuro di cosa sia sempre stato".



Anche se Rovanperä ha goduto del sostegno dei tifosi locali, è giusto dire che finora non si è divertito molto a guidare sulle strade giapponesi, tecnicamente impegnative. "Sicuramente non è ancora il mio rally preferito", è stato il commento finale di Rovanperä.