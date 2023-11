Ogier e Rovanperä sobre o Japão: margem para melhorias

A prova de alcatrão dá ao WRC um sabor único, mas Ogier e Rovanperä acreditam que há espaço para mais melhorias. A palavra "único" é frequentemente utilizada de forma incorrecta. Mas quando se trata de resumir a aparência, a atmosfera e o estilo do Rali do Japão, "único" parece ser a única descrição apropriada. Mas não o evento em si. A segunda edição do evento na atual localização em Toyota City pode não ter sido um clássico do ponto de vista desportivo, mas visualmente o Rali do Japão é um completo contraste com todos os outros eventos do Campeonato do Mundo de Ralis.



As etapas são sinuosas como a Córsega, mas a maior parte está num ambiente de floresta húmida, escura e densa, o que faz com que os carros pareçam mais estar a rastejar pelo Parque Jurássico do que numa etapa. Depois, há as secções de estrada, que proporcionam cenas maravilhosas de fãs a encherem os passeios com os seus coloridos estandartes e bandeiras para aplaudirem os seus heróis que passam.



Mas outra coisa especial sobre o Rally do Japão é que, enquanto os fãs se aglomeram em torno das secções de estrada, há muito poucos a serem vistos nas próprias etapas. Mesmo nas corridas nocturnas de quinta e sexta-feira no Estádio Toyota, as multidões pareciam decepcionantemente escassas. Só no sábado é que o estádio ganhou vida e o ambiente intensificou-se de tal forma que foi como se os duelos frente a frente entre os carros do Rally1 tivessem feito parte de um combate de boxe de pesos pesados.



Um homem que nunca tem medo de dizer o que pensa é Sébastien Ogier. "Acho que as pessoas sempre gostaram de nos ver de perto nas secções de estrada", disse Ogier ao DirtFish. "Além disso, as etapas não têm muitas entradas, pelo que seria difícil levar muitas pessoas às etapas. Mas, pelo menos, o estádio estava bastante cheio no sábado à noite. Isso é ótimo, acho que já vimos isso na Grécia. Infelizmente, eu não estava lá".



Ogier continuou: "Penso que a chave para o sucesso do desporto é ir na direção certa. Uma chave importante é o facto de os organizadores terem de prestar atenção ao calendário, porque uma viagem ao Japão faz definitivamente sentido. No ano passado, vimos que era um começo, mas depois da segunda vez podemos agora dizer que é realmente um sucesso".

Problemas com o trânsito

Apesar de ter deixado a sua marca no Rali do Japão de 2023, Ogier continua a acreditar que há áreas em que o evento pode ser ainda melhorado no período que antecede o próximo ano.



"Claro que há coisas que precisam de ser melhoradas", continuou o vice-campeão japonês. "Como os troços de estrada estavam muito cheios e havia muito trânsito para nós este fim de semana, foi difícil chegar a horas a todas as verificações. Talvez o próximo passo no próximo ano seja orientar melhor as pessoas, porque eram muitas. Mas sim, é sem dúvida um sucesso e um rali positivo para o campeonato".



A prova do ano passado foi afetada por uma série de problemas e este ano houve outro problema de segurança que levou a que o organizador do rali fosse repreendido, como foi o caso de Thierry Neuville que chocou contra o carro da frente.



Kalle Rovanperä, terceiro no Japão, partilhou a opinião do seu companheiro de equipa oito vezes campeão do mundo e fez uma avaliação mista quando lhe foi pedido que avaliasse o final da temporada do WRC como um evento.



"Acho que gostei um pouco mais do que no ano passado", disse o bicampeão mundial. "É certo que este ano houve novamente alguns problemas que, na minha opinião, não deviam ter acontecido num rali, mas ainda havia alguns fãs. De certeza que as pessoas já ouviram falar do rali, foi fixe ver tanta gente, o ambiente era muito bom."



O finlandês, que se reuniu com o tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen depois do Japão, não foi capaz de especificar os problemas individuais, no entanto, disse: "Nem sequer sei exatamente, apenas ouvi dos co-pilotos, sempre a receber as informações e outras coisas, apenas a ouvir que nem tudo está a correr bem. Não sei bem o que é que sempre aconteceu".



Apesar de Rovanperä ter desfrutado do apoio dos fãs locais, é justo dizer que até agora não gostou muito de conduzir nas tecnicamente exigentes estradas japonesas. "Definitivamente, ainda não é o meu rali favorito", foi o comentário final de Rovanperä.