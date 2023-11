Ogier admire Rovanperä pour sa décision courageuse

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand wrc L'octuple champion Sébastien Ogier a d'abord été choqué d'apprendre que le double champion du monde Kalle Rovanperä avait opté pour un programme à temps partiel, mais il l'a qualifié peu après de courageux.

Sébastien Ogier, huit fois champion du monde des rallyes, a fait part de son admiration pour la décision de Kalle Rovanperä de renoncer à un programme complet en championnat du monde des rallyes l'année prochaine. Le Français a disputé sa propre saison partielle au cours des deux dernières saisons et souhaitait passer plus de temps avec sa famille, après 13 années passées à plein temps dans ce sport.



Ogier, 58 fois vainqueur du classement général, à nouveau à temps partiel en 2024, a déclaré à DirtFish : "Je pense que, comme tout le monde, cela a été un petit choc lorsque j'ai appris la nouvelle pour la première fois. Mais après y avoir réfléchi, j'ai compris et respecté encore plus Kalle pour faire ce qu'il fait. Avoir le courage de prendre cette décision à ce moment de sa vie est, à mon avis, un grand sentiment et un grand signe de maturité".



Rovanperä et Ogier partageront une Toyota GR Yaris Rally1 dans la série l'année prochaine, mais l'équipe n'a pas exclu la possibilité de participer à certaines épreuves avec un équipage de quatre voitures. Le Finlandais Rovanperä reviendra à un programme à temps plein en 2025.



"Il a 23 ans", a ajouté Ogier. "Il a de toute façon le temps de revenir quand il le souhaite pour avoir d'autres succès et enregistrer quelques records de plus s'il le souhaite".