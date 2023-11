Ogier ammira Rovanperä per la sua decisione coraggiosa

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco wrc L'otto volte campione Sébastien Ogier è rimasto inizialmente scioccato quando ha saputo della decisione del doppio campione del mondo Kalle Rovanperä di optare per un programma part-time, ma subito dopo l'ha definita coraggiosa. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'otto volte campione del mondo di rally Sébastien Ogier ha espresso la sua ammirazione per la decisione di Kalle Rovanperä di rinunciare a un programma completo nel Campionato del mondo di rally del prossimo anno. Il francese ha disputato la sua stagione parziale nelle ultime due stagioni e ha voluto trascorrere più tempo con la sua famiglia dopo 13 anni di impegno a tempo pieno nello sport.



Il 58 volte vincitore assoluto Ogier, di nuovo part-time solo nel 2024, ha dichiarato a DirtFish: "Credo che, come tutti, sia stato un po' uno shock quando l'ho saputo. Ma dopo averci riflettuto un po', ho capito e rispetto ancora di più Kalle per quello che sta facendo. Avere il coraggio di prendere questa decisione in questo momento della sua vita è, secondo me, una grande sensazione e un grande segno di maturità".



Rovanperä e Ogier condivideranno una Toyota GR Yaris Rally1 nella serie del prossimo anno, ma il team non ha escluso la possibilità di gareggiare con quattro vetture in alcuni eventi selezionati. Il finlandese Rovanperä tornerà a un programma a tempo pieno nel 2025.



"Ha 23 anni", ha aggiunto Ogier. "Ha sicuramente il tempo di tornare quando vuole per avere più successo e registrare qualche altro record, se lo desidera".