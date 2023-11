Ogier admira Rovanperä pela sua decisão corajosa

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German wrc O octocampeão Sébastien Ogier ficou inicialmente chocado quando soube da decisão do duplo campeão mundial Kalle Rovanperä de optar por um programa a tempo parcial, mas pouco depois descreveu-a como corajosa. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Sébastien Ogier, oito vezes Campeão do Mundo de Ralis, manifestou a sua admiração pela decisão de Kalle Rovanperä de renunciar a um programa completo no Campeonato do Mundo de Ralis do próximo ano. O francês disputou a sua própria época parcial nas duas últimas épocas e quis passar mais tempo com a sua família após 13 anos de envolvimento a tempo inteiro no desporto.



Ogier, 58 vezes vencedor da classificação geral e que só voltará a participar a tempo parcial em 2024, declarou ao DirtFish: "Penso que, como toda a gente, foi um pouco chocante quando soube da decisão. Mas depois de refletir um pouco, compreendi e respeito ainda mais o Kalle por fazer o que está a fazer. Ter a coragem de tomar esta decisão neste momento da sua vida é, na minha opinião, um grande sentimento e um grande sinal de maturidade."



Rovanperä e Ogier irão partilhar um Toyota GR Yaris Rally1 na série do próximo ano, mas a equipa não excluiu a possibilidade de competir com quatro carros em eventos seleccionados. O finlandês Rovanperä regressará a um programa a tempo inteiro em 2025.



"Ele tem 23 anos", acrescentou Ogier. "Definitivamente, tem tempo para regressar quando quiser ter mais sucesso e registar mais alguns recordes, se assim o desejar."