Latvala/Toyota: "La mejor actuación de Katsuta en Japón" De Toni Hoffmann Toyota El jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, elogió a Takamoto Katsuta por su mejor actuación hasta la fecha en su prueba de casa y final del Campeonato del Mundo de Rallyes en Japón.

El piloto japonés Katsuta, afincado en Jyväskylä, Finlandia, que ha sido confirmado como piloto a tiempo completo en el equipo Toyota para la próxima temporada, ganó diez de las 22 etapas en su camino hacia el quinto puesto en Aichi, lo que le convirtió en el piloto más rápido de la prueba. Las esperanzas de Katsuta de conseguir su primera victoria en el WRC se vieron truncadas cuando se salió de la carretera el viernes por la mañana, dañando gravemente su Toyota GR Yaris Rally1. Consiguió llegar al equipo con el Yaris destrozado, donde el Toyota fue reparado en cierta medida. Después, su velocidad fue la comidilla del evento.



Latvala declaró: "Ha sido fantástico ver a Taka remontar hasta la quinta posición después de su desafortunado incidente del viernes. Nunca se rindió y siguió luchando hasta el último día. En términos de velocidad, creo que ha sido su mejor actuación y demuestra el potencial que tiene. Ha demostrado que puede ganar varias etapas seguidas y ser rápido de forma constante, lo que es realmente prometedor".



El jefe del equipo Toyota añadió que estaba encantado de que Katsuta pudiera terminar el año con un éxito. Y añadió: "En general, ha progresado mucho este año. El comienzo de la temporada fue duro para él, pero en la segunda mitad del año su confianza ha crecido y eso es alentador para nosotros".



Katsuta admitió que tenía sentimientos encontrados sobre el final de temporada. Dijo: "En términos de velocidad, pudimos conseguir un ritmo muy bueno en casi todas las etapas, así que tengo que llevar esta velocidad y esta confianza al futuro. Por supuesto, estoy decepcionado por lo que pasó al principio del rally, pero después pude recuperarme muy rápidamente. Me he sentido muy bien y cómodo con el coche durante todo el fin de semana, y muchas gracias al equipo por la reparación, porque después he podido pisar a fondo el acelerador".



Katsuta prosiguió: "La próxima vez quiero conseguir un buen resultado. Estoy muy contento por el equipo que terminó el rally con un 1-2-3, así que les felicito a todos y me gustaría dar las gracias a todos los aficionados que me apoyaron en todas partes y me dieron energía extra."