Latvala/Toyota : "La meilleure performance de Katsuta au Japon".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a félicité Takamoto Katsuta pour sa meilleure performance à ce jour lors de son match à domicile et de la finale du championnat du monde des rallyes au Japon. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Japonais Katsuta, qui réside à Jyväskylä, en Finlande, et qui a été confirmé comme pilote à plein temps dans l'équipe Toyota pour la saison prochaine, a remporté dix des 22 spéciales pour atteindre la cinquième place à Aichi, ce qui en fait le pilote le plus rapide du plateau. Les espoirs de Katsuta de remporter sa première victoire en WRC ont été réduits à néant lorsqu'il est sorti de la route vendredi matin, endommageant assez sérieusement sa Toyota GR Yaris Rally1. Il a réussi à rejoindre l'équipe avec sa Yaris blessée, où la Toyota a été réparée dans une certaine mesure. Sa vitesse a ensuite été le sujet de toutes les conversations.



Latvala a déclaré : "C'était formidable de voir Taka se battre pour revenir à la cinquième place après son malheureux incident du vendredi. Il n'a jamais abandonné et a continué à se battre jusqu'au dernier jour. En termes de vitesse, je pense que c'est la meilleure performance que nous ayons jamais vue de lui, et cela montre le potentiel qu'il a. Il a montré qu'il pouvait gagner plusieurs spéciales d'affilée et être constamment rapide, ce qui est vraiment prometteur".



Le directeur de l'équipe Toyota a ajouté qu'il était heureux que Katsuta puisse terminer l'année sur un succès. Il a ajouté : "Dans l'ensemble, il a vraiment bien progressé cette année. Le début de la saison a été difficile pour lui, mais dans la seconde moitié de l'année, sa confiance s'est accrue et c'est encourageant pour nous".



Katsuta a admis qu'il attendait la fin de la saison avec des sentiments mitigés. Il a expliqué : "En ce qui concerne la vitesse, nous avons pu atteindre un très bon rythme sur presque toutes les épreuves, je dois donc emmener cette vitesse et cette confiance dans le futur. Bien sûr, je suis déçu de ce qui s'est passé au début du rallye, mais j'ai ensuite pu me remettre très vite sur pied. Je me suis senti si bien et si à l'aise avec la voiture tout le week-end, et un grand merci à l'équipe pour la réparation, car j'ai pu vraiment accélérer après".



Katsuta poursuit : "La prochaine fois, j'aimerais obtenir un bon résultat. Je suis très heureux pour l'équipe qui a terminé le rallye avec un 1-2-3, alors je les félicite tous et je tiens à remercier chaleureusement tous les fans qui m'ont soutenu partout et m'ont donné de l'énergie supplémentaire".