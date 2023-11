Latvala/Toyota: "In Giappone la migliore prestazione di Katsuta".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Jari-Matti Latvala, capo del team Toyota, ha elogiato Takamoto Katsuta per la sua migliore prestazione fino ad oggi nella gara di casa e nella finale del Campionato del Mondo Rally in Giappone. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il giapponese Katsuta, che risiede a Jyväskylä, in Finlandia, e che è stato confermato come pilota a tempo pieno nella squadra Toyota per la prossima stagione, ha vinto dieci delle 22 tappe disputate, conquistando il quinto posto ad Aichi e risultando il pilota più veloce del gruppo. Le speranze di Katsuta di ottenere una prima vittoria nel WRC si sono infrante quando è uscito di strada venerdì mattina, danneggiando gravemente la sua Toyota GR Yaris Rally1. È riuscito a raggiungere il team con la Yaris distrutta, dove la Toyota è stata in parte riparata. In seguito, la sua velocità è stata sulla bocca di tutti.



Latvala ha dichiarato: "È stato bello vedere Taka lottare per tornare al quinto posto dopo lo sfortunato incidente di venerdì. Non si è mai arreso e ha continuato a lottare fino all'ultimo giorno. In termini di velocità, credo sia stata la migliore prestazione che abbiamo mai visto da lui e dimostra il suo potenziale. Ha dimostrato di poter vincere diverse tappe di fila e di essere costantemente veloce, il che è davvero promettente".



Il boss del team Toyota ha aggiunto di essere felice che Katsuta sia riuscito a concludere l'anno con un successo. E ha aggiunto: "Nel complesso, quest'anno ha fatto ottimi progressi. L'inizio della stagione è stato difficile per lui, ma nella seconda metà dell'anno la sua fiducia è cresciuta e questo è incoraggiante per noi".



Katsuta ha ammesso di avere sentimenti contrastanti riguardo al finale di stagione. Ha detto: "In termini di velocità, siamo stati in grado di ottenere un ottimo ritmo in quasi tutte le tappe, quindi devo portare questa velocità e fiducia nel futuro. Ovviamente sono deluso per quello che è successo all'inizio del rally, ma dopo sono riuscito a rimettermi in piedi molto rapidamente. Mi sono sentito molto bene e a mio agio con l'auto per tutto il fine settimana, e ringrazio il team per la riparazione, perché in seguito ho potuto davvero spingere sull'acceleratore".



Katsuta ha continuato: "La prossima volta voglio ottenere un buon risultato. Sono molto contento per la squadra che ha concluso il rally con un 1-2-3, quindi mi congratulo con tutti loro e vorrei dire un grande grazie a tutti i fan che mi hanno sostenuto ovunque e mi hanno dato ulteriore energia".