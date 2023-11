Latvala/Toyota: "Melhor desempenho de Katsuta no Japão"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, elogiou Takamoto Katsuta pelo seu melhor desempenho até à data na sua ronda caseira e no final do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O piloto japonês Katsuta, baseado em Jyväskylä, na Finlândia, que foi confirmado como piloto a tempo inteiro na equipa Toyota para a próxima época, venceu dez das 22 etapas no seu caminho para o quinto lugar em Aichi, fazendo dele o piloto mais rápido no terreno. As esperanças de Katsuta de obter a sua primeira vitória no WRC foram frustradas quando saiu de estrada na sexta-feira de manhã, danificando bastante o seu Toyota GR Yaris Rally1. Conseguiu chegar à equipa com o Yaris destruído, onde o Toyota foi reparado até certo ponto. Depois disso, a sua velocidade foi o tema de conversa do evento.



Latvala afirmou: "Foi ótimo ver o Taka lutar para regressar ao quinto lugar depois do seu infeliz incidente na sexta-feira. Ele nunca desistiu e continuou a lutar até ao último dia. Em termos de velocidade, penso que foi a melhor prestação que alguma vez vimos dele e isso mostra o potencial que tem. Ele mostrou que pode vencer várias etapas seguidas e ser consistentemente rápido, o que é realmente promissor."



O chefe de equipa da Toyota acrescentou que estava muito satisfeito por Katsuta ter conseguido terminar o ano com um sucesso. Ele acrescentou: "No geral, ele fez um progresso muito bom este ano. O início da época foi difícil para ele, mas na segunda metade do ano a sua confiança aumentou e isso é encorajador para nós."



Katsuta admitiu que tinha sentimentos mistos sobre o final da temporada. Ele disse: "Em termos de velocidade, conseguimos atingir um ritmo muito bom em quase todas as etapas, por isso tenho de levar esta velocidade e confiança para o futuro. Claro que estou desiludido com o que aconteceu no início do rali, mas depois disso consegui recuperar muito rapidamente. Senti-me muito bem e confortável com o carro durante todo o fim de semana, e um grande obrigado à equipa pela reparação, porque depois pude acelerar a fundo."



Katsuta continuou: "Na próxima vez quero obter um bom resultado. Estou muito feliz pela equipa que terminou o rali com um 1-2-3, por isso felicito-os a todos e gostaria de agradecer a todos os fãs que me apoiaram em todo o lado e me deram energia extra."