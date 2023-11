Millener/M-Sport: "Japón no influye en Fourmaux" De Toni Hoffmann Red Bull Richard Millener, director del equipo M-Sport, explicó que el temprano accidente de Adrien Fourmaux en la final del Campeonato del Mundo de Rallyes en Japón no debería determinar su futuro. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Después de una temporada sobresaliente en la que Adrien Fourmaux se hizo con el título del Campeonato Británico de Rallyes y ayudó a devolver al Ford Fiesta Rally2 a lo más alto del WRC2, el final del Campeonato del Mundo de Rallyes en Japón no salió del todo bien para el francés. Fourmaux volvía a subirse a un Ford Puma Rally1 Hybrid en Japón por primera vez en un año y esperaba una prueba en gran medida anodina en la que pudiera mostrar ritmo y sumar puntos. Desafortunadamente, las condiciones de lluvia del viernes por la mañana cancelaron esos planes y le hicieron salirse de la carretera y entrar en la salida del rally.



Aparcar junto al también retirado Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo confirmó las condiciones extremas y ayudó al jefe del equipo M-Sport Ford, Richard Millener, a reflexionar sobre el futuro de Fourmaux con el equipo.



"Sabemos que había mucho aquaplaning en medio de la carretera", dijo Millener. "Y cuando frenó, dos ruedas estaban en el agua y el coche se desprendió. Dani Sordo dijo que Adrien entró en la curva mucho más despacio que él y aun así derrapó".



Preguntado por el futuro de Fourmaux en el equipo, Millener añadió a wrc.com: "No le juzgaremos únicamente por lo ocurrido en Japón. Ha hecho una temporada muy buena. Fue una verdadera lástima para Japón que se retirara por completo a causa de la jaula antivuelco dañada en lugar de poder volver a arrancar y continuar a la mañana siguiente".



M-Sport Ford está trabajando en su alineación para la próxima temporada después de que Ott Tänak decidiera cambiar a Hyundai. El compañero del estonio hasta 2023, Pierre-Louis Loubet, podría ocupar uno de los Puma oficiales, y Millener admite que le gustaría ver a Fourmaux en un segundo coche. "Me gustaría mantenerlos a los dos", dijo. "Ambos tienen experiencia con el coche y trabajando con el equipo".