Millener/M-Sport : "Le Japon n'a pas d'influence sur Fourmaux".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport, a déclaré que l'accident prématuré d'Adrien Fourmaux lors de la finale du championnat du monde des rallyes au Japon ne devait pas déterminer son avenir. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Après une saison exceptionnelle au cours de laquelle Adrien Fourmaux a remporté le titre du Championnat britannique des rallyes et contribué à ramener la Ford Fiesta Rally2 au sommet du WRC2, la finale du Championnat du monde des rallyes au Japon ne s'est pas déroulée comme prévu pour le Français. Fourmaux était de retour au Japon au volant d'une Ford Puma Rally1 Hybrid pour la première fois depuis un an et espérait que l'épreuve serait en grande partie discrète, ce qui lui permettrait de montrer du rythme et de marquer des points. Malheureusement, les conditions humides du vendredi matin ont ruiné ces plans et l'ont fait glisser hors de la route vers la sortie du rallye.



Le fait de se garer à côté de la Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo, également éliminée, a confirmé les conditions extrêmes et a aidé le directeur de l'équipe M-Sport Ford, Richard Millener, à réfléchir à l'avenir de Fourmaux au sein de l'équipe.



"Nous savons qu'il y avait beaucoup d'aquaplaning au milieu de la route", a déclaré Millener. "Et quand il a freiné, deux roues se sont retrouvées dans l'eau et la voiture s'est effondrée. Dani Sordo a dit qu'Adrien était arrivé beaucoup plus lentement que lui dans le virage et qu'il avait quand même glissé".



Interrogé sur l'avenir de Fourmaux au sein de l'équipe, Millener a ajouté à wrc.com : "Nous ne le jugerons pas uniquement sur les événements du Japon. Il a fait une très bonne saison. Pour le Japon, c'était vraiment dommage qu'il soit sorti complètement à cause de la cage de sécurité endommagée, au lieu de pouvoir redémarrer et continuer le lendemain matin".



M-Sport Ford travaille sur sa formation pour la saison prochaine, après la décision d'Ott Tänak de rejoindre Hyundai. Le coéquipier de l'Estonien jusqu'en 2023, Pierre-Louis Loubet, pourrait occuper l'une des Puma officielles, et Millener admet qu'il aimerait voir Fourmaux dans une deuxième voiture. "J'aimerais les garder tous les deux", dit-il. "Ils ont tous les deux de l'expérience avec la voiture et le travail avec l'équipe".