Millener/M-Sport: "Il Giappone non ha alcuna influenza su Fourmaux".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Richard Millener, Team Principal di M-Sport, ha spiegato che il prematuro incidente di Adrien Fourmaux alla finale del Campionato del Mondo Rally in Giappone non dovrebbe determinare il suo futuro.

Dopo una stagione eccezionale in cui Adrien Fourmaux ha conquistato il titolo del British Rally Championship e ha contribuito a riportare la Ford Fiesta Rally2 ai vertici del WRC2, il finale del Campionato del Mondo Rally in Giappone non è andato secondo i piani del francese. Fourmaux tornava in Giappone su una Ford Puma Rally1 Hybrid per la prima volta dopo un anno e sperava in un evento perlopiù privo di particolari, in cui avrebbe potuto mostrare il suo ritmo e segnare punti. Sfortunatamente, le condizioni di bagnato del venerdì mattina hanno annullato questi piani e lo hanno fatto scivolare fuori strada e verso l'uscita del rally.



Il parcheggio accanto alla Hyundai i20 N Rally1 di Dani Sordo, anch'essa ritirata, ha confermato le condizioni estreme e ha aiutato il boss del team M-Sport Ford Richard Millener a riflettere sul futuro di Fourmaux con la squadra.



"Sappiamo che c'era molto aquaplaning in mezzo alla strada", ha detto Millener. E quando ha frenato, due ruote erano nell'acqua e la macchina si è staccata". Dani Sordo ha detto che Adrien è entrato in curva molto più lentamente di lui ed è comunque sbandato".



Alla domanda sul futuro di Fourmaux nella squadra, Millener ha aggiunto a wrc.com: "Non lo giudicheremo solo in base agli eventi in Giappone. Ha avuto una stagione molto forte. È stato un vero peccato per il Giappone che si sia ritirato completamente a causa del roll cage danneggiato, invece di poter ripartire e continuare la mattina successiva".



M-Sport Ford sta lavorando alla sua formazione per la prossima stagione dopo che Ott Tänak ha deciso di passare alla Hyundai. Il compagno di squadra dell'estone fino al 2023, Pierre-Louis Loubet, potrebbe occupare una delle Puma ufficiali e Millener ammette che vorrebbe vedere Fourmaux su una seconda vettura. "Vorrei tenerli entrambi", ha detto. "Entrambi hanno esperienza con la vettura e nel lavoro con la squadra".