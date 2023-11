Millener/M-Sport: "O Japão não tem influência sobre Fourmaux"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport, explicou que o acidente precoce de Adrien Fourmaux na final do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão não deve determinar o seu futuro. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Depois de uma época extraordinária em que Adrien Fourmaux conquistou o título do Campeonato Britânico de Ralis e ajudou a colocar o Ford Fiesta Rally2 no topo do WRC2, o final do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão não correu como planeado para o francês. Fourmaux estava de volta a um Ford Puma Rally1 Hybrid no Japão pela primeira vez num ano e esperava uma prova sem grandes incidentes, onde pudesse mostrar ritmo e marcar pontos. Infelizmente, as condições de chuva na manhã de sexta-feira anularam esses planos e fizeram-no deslizar para fora da estrada e para a saída do rali.



Estacionar ao lado do também retirado Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo confirmou as condições extremas e ajudou o chefe de equipa da M-Sport Ford, Richard Millener, a refletir sobre o futuro de Fourmaux com a equipa.



"Sabemos que houve muita aquaplanagem no meio da estrada", disse Millener. "E quando ele travou, duas rodas estavam na água e o carro partiu-se. Dani Sordo disse que Adrien entrou na curva muito mais devagar do que ele e mesmo assim derrapou."



Quando questionado sobre o futuro de Fourmaux na equipa, Millener acrescentou ao wrc.com: "Não o vamos julgar apenas pelos acontecimentos no Japão. Ele teve uma época muito forte. Foi uma pena para o Japão que ele se tenha retirado completamente por causa da gaiola de proteção danificada, em vez de poder recomeçar e continuar na manhã seguinte."



A M-Sport Ford está a trabalhar no seu alinhamento para a próxima época, depois de Ott Tänak ter decidido mudar para a Hyundai. O companheiro de equipa do estónio até 2023, Pierre-Louis Loubet, poderá ocupar um dos Pumas oficiais, e Millener admite que gostaria de ver Fourmaux num segundo carro. "Eu gostaria de manter os dois", disse ele. "Ambos têm experiência com o carro e a trabalhar com a equipa."