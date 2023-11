¿El campeón de rallies Rovanperä correrá en 2024? De Toni Hoffmann Rovanperä El doble campeón Kalle Rovanperä se tomará un descanso del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en 2024 con un programa a tiempo parcial, pero parece coquetear con algunas salidas al circuito. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Como el año que viene habrá un programa a tiempo parcial autoimpuesto en el WRC para Rovanperä, el Campeón del Mundo de Rallyes tendrá la oportunidad de competir en otras disciplinas, y no sólo en Diftevents. Al igual que Sébastien Ogier, podría descubrir el circuito en particular en 2022.



Durante el programa finlandés Viaplay, Mikka Häkkinen tuvo la oportunidad de hablar con el piloto de Toyota Gazoo Racing. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 preguntó a Rovanperä si estaría interesado en participar en pruebas del circuito en 2024.



"Cada vez estoy más interesado. Apuesto a que podré hacer algunas pruebas el año que viene y quizá algunas carreras con coches GT o algo así, aunque aún no puedo asegurarlo. De momento se trata de ponerme al volante de un coche GT".



También estuvo presente en el salón el ex piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, otro campeón japonés de rallies, que incluso cree que Kalle Rovanperä podría pilotar un F1 en el futuro.



"Tengo la sensación de que veremos a Kalle en el circuito. Qué mejor si Kalle, un joven, empezara con un proyecto en el circuito. Quién sabe, quizá algún día incluso conduzca un F1. Sería un proyecto interesante que todavía nadie ha podido realizar con éxito".