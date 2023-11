Le champion de rallye Rovanperä en course en 2024 ?

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Rovanperä Le double champion Kalle Rovanperä va prendre du recul en 2024 en Championnat du monde des rallyes (WRC) avec un programme à temps partiel, mais il semble envisager de faire quelques apparitions sur circuit. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Comme il y a un programme à temps partiel en WRC que Rovanperä s'est imposé l'année prochaine, le champion du monde des rallyes aura la possibilité de concourir dans d'autres disciplines, et pas seulement dans des difts. Il pourrait notamment, comme Sébastien Ogier en 2022, découvrir le circuit.



Lors du salon finlandais Viaplay, Mikka Häkkinen a eu l'occasion de s'entretenir avec le pilote du Toyota Gazoo Racing. Le double champion du monde de Formule 1 a demandé à Rovanperä s'il serait intéressé par une participation à des épreuves sur circuit en 2024.



"Cela m'intéresse de plus en plus. Je parie que l'année prochaine, je pourrai faire quelques essais et peut-être quelques courses avec des voitures GT ou quelque chose comme ça, même si je ne peux pas encore le dire avec certitude. Pour l'instant, il s'agit de me mettre au volant d'une voiture GT".



Était également présent à ce show l'ancien pilote de Formule 1 Heikki Kovalainen, à nouveau champion de rallye japonais, qui pense même que Kalle Rovanperä pourrait conduire une voiture de F1 à l'avenir.



"J'ai le sentiment que nous verrons Kalle sur le circuit. Quoi de mieux pour Kalle, un jeune homme, que de commencer un projet sur le circuit. Qui sait, peut-être même qu'un jour il piloterait une F1. Ce serait un projet intéressant que personne n'a encore réussi à mettre en œuvre".