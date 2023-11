Il campione di rally Rovanperä correrà nel 2024?

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Rovanperä Il doppio campione Kalle Rovanperä si prenderà una pausa dal Campionato del Mondo Rally (WRC) nel 2024 con un programma part-time, ma sembra che stia flirtando con qualche uscita in pista. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Poiché l'anno prossimo Rovanperä si autoimporrà un programma part-time nel WRC, il campione del mondo di rally avrà l'opportunità di gareggiare in altre discipline, e non solo in Diftevents. Come Sébastien Ogier, potrebbe scoprire il circuito in particolare nel 2022.



Durante la trasmissione finlandese Viaplay, Mikka Häkkinen ha avuto l'opportunità di parlare con il pilota della Toyota Gazoo Racing. Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha chiesto a Rovanperä se sarebbe interessato a partecipare agli eventi del circuito nel 2024.



"Sono sempre più interessato. Scommetto che l'anno prossimo potrò fare qualche test e forse qualche gara con auto GT o altro, anche se non posso ancora dirlo con certezza. Al momento si tratta di mettersi al volante di una vettura GT".



All'esposizione era presente anche l'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen, un altro campione di rally giapponese, che ritiene addirittura che Kalle Rovanperä potrebbe guidare una vettura di F1 in futuro.



"Ho la sensazione che vedremo Kalle sul circuito. Cosa c'è di meglio se Kalle, un giovane, inizia con un progetto sul circuito. Chissà, forse un giorno potrebbe anche guidare una F1. Sarebbe un progetto interessante che nessuno è ancora riuscito a realizzare con successo".