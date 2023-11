O campeão de ralis Rovanperä vai correr em 2024?

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Rovanperä O duplo campeão Kalle Rovanperä está a fazer uma pausa no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2024 com um programa a tempo parcial, mas parece estar a flertar com algumas saídas para o circuito. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Uma vez que, no próximo ano, Rovanperä terá um programa a tempo parcial no WRC, o Campeão do Mundo de Ralis terá a oportunidade de competir noutras disciplinas, e não apenas em provas difíceis. Tal como Sébastien Ogier, ele poderá descobrir o circuito em particular em 2022.



Durante o programa finlandês Viaplay, Mikka Häkkinen teve a oportunidade de falar com o piloto da Toyota Gazoo Racing. O bicampeão mundial de Fórmula 1 perguntou a Rovanperä se ele estaria interessado em participar em eventos do circuito em 2024.



"Estou cada vez mais interessado. Aposto que posso fazer alguns testes no próximo ano e talvez algumas corridas com carros GT ou algo do género, embora ainda não possa dizer com certeza. Neste momento, o que interessa é sentar-me ao volante de um carro de GT."



Também presente na exposição esteve o antigo piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, outro campeão japonês de ralis, que acredita mesmo que Kalle Rovanperä poderá conduzir um carro de F1 no futuro.



"Tenho a sensação de que veremos Kalle no circuito. O que poderia ser melhor se Kalle, um jovem, começasse com um projeto no circuito. Quem sabe, talvez um dia ele venha a conduzir um F1. Seria um projeto interessante que ainda ninguém foi capaz de realizar com sucesso."