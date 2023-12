Creación de la Fundación Craig Breen para jóvenes talentos De Toni Hoffmann Speedweek En memoria de Craig Breen, fallecido en un accidente de pruebas en Croacia, se ha creado una fundación para hacer realidad sus objetivos personales de promover la participación de los jóvenes en los rallyes. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Irlanda y los rallies en Irlanda significaban mucho para Craig Breen: su admiración por su héroe Frank Meagher, de Tipperary (Irlanda), está bien documentada. Sin embargo, a principios de este año, Breen empezó a mirar al futuro y al pasado. En abril de este año, Breen se encontraba en la pista de karts de Tynagh, rodeado de la próxima generación. Andrew Fanning, amigo íntimo de Breen, había mencionado días antes las "J1000 Rally Series" irlandesas. Breen se sorprendió por la respuesta. Breen no sólo quería participar, sino crear algo sustancial y sostenible para apoyar a los futuros talentos. Con el apoyo de Ray, el padre de Craig, Fanning y Andy Hayes, un amigo de la familia, crearon la Fundación Craig Breen.



Fanning explicó: "Envié a Craig un mensaje sobre la jornada de entrenamiento J1000 sobre las nueve o las diez de la noche. A la mañana siguiente, a las siete, sonó el teléfono. Era Craig. Intenté fingir que llevaba horas despierto mientras me contaba que había estado pensando en lo del J1000. Quería recaudar fondos e idear un plan para ayudar a los jóvenes pilotos. Me dijo: 'Andrew, he conseguido tanto con la ayuda de la gente y del automovilismo en Irlanda, que quiero devolver algo, algo para ayudar a los jóvenes'. Era típico de Craig".



Fanning continuó: "No sólo quería venir y hacerse una foto, quería hacer el trabajo absolutamente bien. Quería encontrar al próximo talento irlandés del rally. Recuerdo muy bien aquel día en Tynagh. Había traído consigo el Subaru Legacy de Ray y utilizó el día como una especie de sesión de pruebas. Los pilotos del J1000 estaban encantados. Dos días después, el 13 de abril, todo cambió. Todo".

Objetivos de la fundación



La Fundación Craig Breen pretende continuar la labor iniciada por el propio piloto de 33 años. Con el apoyo de Hyundai Motorsport, la fundación aportará 35.000 euros a las J1000 Forestry Series del año que viene. Los tres primeros clasificados del campeonato del próximo año recibirán 16.000 euros en premios para sus programas en 2025, y el ganador del campeonato recibirá una conducción financiada en un Hyundai i20 en la Copa Hispano-Portuguesa. El coche será proporcionado y mantenido por la empresa Sports & You, del amigo de Breen Ze Pedro Fontes, con el apoyo de Hyundai España y Hyundai Portugal.



Además, los dos primeros pilotos disfrutarán de un día de clases en la escuela de rallies dirigida por John Haughland (Noruega), mientras que Paul Nagle, amigo de Breen y copiloto desde hace muchos años, ofrecerá un día de clases de notas en pista para los tres primeros clasificados del campeonato.



"Sabemos que Craig lo habría querido", añadió Fanning a DirtFish. "Hemos hablado de ello y es muy, muy importante que hagamos realidad su visión. Tenemos que dar las gracias a Hyundai Motorsport. El apoyo que nos han mostrado este año ha sido increíble y lo mismo se puede decir del apoyo de la Fundación Craig Breen. No se trata sólo de Hyundai, estamos muy agradecidos a todas las empresas, organizaciones y particulares que ya nos han apoyado. Por supuesto, con un compromiso de cinco años, estamos buscando otras asociaciones y oportunidades para financiar esta iniciativa. Nos encantaría saber de personas interesadas en unirse a nosotros en este viaje para honrar el legado de Craig".