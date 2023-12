Création de la fondation Craig Breen pour la relève

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Speedweek En mémoire de Craig Breen, décédé lors d'un essai en Croatie, une fondation a été créée pour réaliser ses objectifs personnels de promotion des jeunes dans le domaine du rallye. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'Irlande et le rallye irlandais représentaient le monde pour Craig Breen - son admiration pour son héros Frank Meagher, originaire de Tipperary en Irlande, est bien documentée. Au début de cette année, Breen a cependant commencé à regarder à la fois vers l'avenir et vers le passé. En avril de cette année, Breen était sur la piste de karting de Tynagh, entouré de la nouvelle génération. Quelques jours auparavant, Andrew Fanning, un ami proche de Breen, avait évoqué la "J1000 Rally Series" irlandaise. Breen a été surpris par la réponse. Breen ne voulait pas seulement participer, il voulait créer quelque chose de substantiel et de durable pour soutenir les futurs talents. Avec le soutien du père de Craig, Ray, Fanning et Andy Hayes, un ami de la famille, ont créé la "Craig Breen Foundation".



Fanning a expliqué : "J'ai envoyé un message à Craig vers neuf ou dix heures du soir concernant la journée d'entraînement J1000. Le lendemain matin, à sept heures, le téléphone a sonné. C'était Craig. J'ai essayé de faire comme si j'étais resté éveillé pendant des heures, alors qu'il me disait qu'il avait réfléchi à l'affaire du J1000. Il voulait trouver un financement et élaborer un plan pour aider les jeunes pilotes. Il m'a dit : 'Andrew, j'ai fait tellement de choses avec l'aide des gens et du sport automobile en Irlande - je veux donner quelque chose en retour, quelque chose pour aider les jeunes'. C'était typique de Craig".



Fanning poursuit : "Il ne voulait pas seulement venir et se faire une idée, il voulait faire le travail absolument correctement. Il voulait essayer de trouver le prochain talent irlandais du rallye. Je me souviens très bien de ce jour à Tynagh. Il avait amené la Subaru Legacy de Ray et a utilisé cette journée comme une sorte de séance d'essai. Les conducteurs de J1000 étaient tout simplement ravis ! Deux jours plus tard, le 13 avril, tout a changé. Tout".

Objectifs de la fondation



L'objectif de la Fondation Craig Breen est de poursuivre le travail entamé par le jeune homme de 33 ans lui-même. Avec le soutien de Hyundai Motorsport, la fondation fournira l'année prochaine 35 000 € pour la série J1000 Forestry. Avec des prix disponibles dans la série purement terre en 2024, les trois premiers du championnat de l'année prochaine recevront un prix de 16 000 euros pour leurs programmes en 2025. Le vainqueur du championnat bénéficiera d'une course financée auprès d'une Hyundai i20 dans la coupe hispano-portugaise. La voiture sera fournie et prise en charge par la société Sports & You de l'ami de Breen, Ze Pedro Fontes, avec le soutien de Hyundai Espagne et de Hyundai Portugal.



En outre, les deux meilleurs pilotes bénéficieront d'une journée de cours à l'école de rallye de John Haughland (Norvège), tandis que l'ami et copilote de longue date de Breen, Paul Nagle, donnera une journée de cours sur les notes de parcours aux trois premiers du championnat.



"Nous savons que Craig aurait voulu que cela se fasse", a ajouté Fanning à DirtFish. "Nous en avons parlé et c'est tellement, tellement important que nous fassions de sa vision une réalité. Nous devons dire un grand merci à Hyundai Motorsport. Le soutien qu'ils nous ont montré cette année a été incroyable et cela vaut aussi pour le soutien de la Fondation Craig Breen. Il ne s'agit pas seulement de Hyundai, nous sommes très reconnaissants envers toutes les entreprises, organisations et personnes qui nous ont déjà soutenus. Bien entendu, si nous nous engageons pour cinq ans, nous étudions d'autres partenariats et possibilités de financement de cette initiative. Nous serions ravis d'entendre parler de personnes intéressées à nous accompagner dans ce voyage pour honorer l'héritage de Craig".