Istituita la Fondazione Craig Breen per i giovani talenti

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Speedweek In memoria di Craig Breen, deceduto in un incidente di prova in Croazia, è stata creata una fondazione per realizzare i suoi obiettivi personali di promuovere i giovani nei rally. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'Irlanda e i rally in Irlanda significavano il mondo per Craig Breen: l'ammirazione per il suo eroe Frank Meagher di Tipperary è ben documentata. All'inizio di quest'anno, tuttavia, Breen ha iniziato a guardare al futuro oltre che al passato. Nell'aprile di quest'anno, Breen era al kartodromo di Tynagh, circondato dalla nuova generazione. Andrew Fanning, un caro amico di Breen, gli aveva accennato giorni prima alla "J1000 Rally Series" irlandese. Breen fu sorpreso dalla risposta. Breen non voleva solo partecipare, voleva creare qualcosa di sostanziale e sostenibile per sostenere i futuri talenti. Con il sostegno del padre di Craig, Ray, Fanning e Andy Hayes, un amico di famiglia, hanno creato la Craig Breen Foundation.



Fanning ha spiegato: "Ho inviato a Craig un messaggio sulla giornata di formazione J1000 verso le nove o le dieci di sera. La mattina dopo, alle sette, squillò il telefono. Era Craig. Ho cercato di fingere di essere sveglio da ore mentre lui mi diceva che aveva pensato alla questione del J1000. Voleva raccogliere fondi ed elaborare un piano per aiutare i giovani piloti. Mi ha detto: 'Andrew, ho ottenuto così tanto con l'aiuto della gente e del motorsport in Irlanda - voglio restituire qualcosa, qualcosa che aiuti i giovani'. Era tipico di Craig".



Fanning ha continuato: "Non voleva solo venire a fare una foto, ma voleva fare un lavoro assolutamente corretto. Voleva cercare di trovare il prossimo talento irlandese del rally. Ricordo molto bene quel giorno a Tynagh. Aveva portato con sé la Subaru Legacy di Ray e aveva usato la giornata come una sorta di sessione di prova. I piloti della J1000 erano semplicemente entusiasti! Due giorni dopo, il 13 aprile, tutto cambiò. Tutto".

Obiettivi della fondazione



La Craig Breen Foundation si propone di continuare il lavoro iniziato dal 33enne stesso. Con il sostegno di Hyundai Motorsport, la fondazione fornirà 35.000 euro per la J1000 Forestry Series del prossimo anno. Con i premi disponibili nella serie di sola ghiaia del 2024, i primi tre classificati del campionato del prossimo anno riceveranno 16.000 euro di premio per i loro programmi nel 2025, mentre il vincitore del campionato riceverà una guida finanziata su una Hyundai i20 nella Coppa Spagna-Portogallo. L'auto sarà fornita e mantenuta dall'azienda Sports & You dell'amico di Breen, Ze Pedro Fontes, con il supporto di Hyundai Spagna e Hyundai Portogallo.



Inoltre, i primi due piloti classificati potranno usufruire di una giornata di lezioni presso la scuola di rally gestita da John Haughland (Norvegia), mentre l'amico e copilota di lunga data di Breen, Paul Nagle, offrirà una giornata di lezioni su pista ai primi tre classificati del campionato.



"Sappiamo che Craig lo avrebbe voluto", ha aggiunto Fanning a DirtFish. "Ne abbiamo parlato ed è molto, molto importante che la sua visione diventi realtà. Dobbiamo dire un grande grazie a Hyundai Motorsport. Il sostegno che ci hanno dimostrato quest'anno è stato incredibile e lo stesso vale per il supporto della Craig Breen Foundation. Non si tratta solo di Hyundai, siamo molto grati a tutte le aziende, le organizzazioni e i singoli che ci hanno già sostenuto. Naturalmente, con un impegno di cinque anni, stiamo valutando altre partnership e opportunità per finanziare questa iniziativa. Ci piacerebbe sentire le persone interessate a unirsi a noi in questo viaggio per onorare l'eredità di Craig".