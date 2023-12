Criação da Fundação Craig Breen para jovens talentos

Em memória de Craig Breen, que morreu num acidente num teste na Croácia, foi criada uma fundação para concretizar os seus objectivos pessoais de promover os jovens nos ralis.

A Irlanda e os ralis na Irlanda significavam o mundo para Craig Breen - a sua admiração pelo seu herói Frank Meagher, de Tipperary, na Irlanda, está bem documentada. No entanto, no início deste ano, Breen começou a olhar para o futuro, bem como para o passado. Em abril deste ano, Breen estava no kartódromo de Tynagh, rodeado pela geração seguinte. Andrew Fanning, amigo íntimo de Breen, tinha mencionado dias antes a série irlandesa "J1000 Rally Series". Breen ficou surpreendido com a reação. Breen não queria apenas participar, queria criar algo substancial e sustentável para apoiar futuros talentos. Com o apoio do pai de Craig, Ray, Fanning e Andy Hayes, um amigo da família, criaram a Fundação Craig Breen.



Fanning explicou: "Enviei uma mensagem a Craig sobre o dia de formação J1000 por volta das nove ou dez da noite. Na manhã seguinte, às sete horas, o telefone tocou. Era o Craig. Tentei fingir que tinha estado acordado durante horas enquanto ele me dizia que tinha estado a pensar no J1000. Ele queria angariar fundos e elaborar um plano para ajudar os jovens pilotos. Disse-me: "Andrew, consegui tanto com a ajuda das pessoas e do desporto motorizado na Irlanda - quero dar algo em troca, algo para ajudar os jovens". Isso era típico do Craig".



Fanning continuou: "Ele não queria apenas vir e tirar uma fotografia, queria fazer o trabalho de forma absolutamente correcta. Queria tentar encontrar o próximo talento irlandês para os ralis. Lembro-me muito bem desse dia em Tynagh. Ele tinha trazido o Subaru Legacy do Ray e usou o dia como uma espécie de sessão de teste. Os pilotos do J1000 ficaram simplesmente entusiasmados! Dois dias depois, a 13 de abril, tudo mudou. Tudo".

Objectivos da fundação



A Fundação Craig Breen tem como objetivo continuar o trabalho iniciado pelo próprio jovem de 33 anos. Com o apoio da Hyundai Motorsport, a fundação irá disponibilizar 35 000 euros para a J1000 Forestry Series no próximo ano. Com prémios disponíveis na série de 2024 apenas em gravilha, os três primeiros classificados no campeonato do próximo ano receberão 16 000 euros em prémios monetários para os seus programas em 2025, com o vencedor do campeonato a receber uma viagem financiada num Hyundai i20 na Taça Luso-Espanhola. O carro será fornecido e mantido pela empresa Sports & You, do amigo de Breen, Zé Pedro Fontes, com o apoio da Hyundai Espanha e da Hyundai Portugal.



Para além disso, os dois melhores pilotos terão um dia de aulas na escola de rali dirigida por John Haughland (Noruega), enquanto o amigo de Breen e copiloto de longa data, Paul Nagle, dará um dia de aulas de notas de pista aos três primeiros classificados do campeonato.



"Sabemos que o Craig teria querido isso", acrescentou Fanning ao DirtFish. "Falámos sobre isso e é muito, muito importante que tornemos a sua visão uma realidade. Temos de dizer um grande obrigado à Hyundai Motorsport. O apoio que nos deram este ano foi incrível e o mesmo se aplica ao apoio da Fundação Craig Breen. Não se trata apenas da Hyundai, estamos muito gratos a todas as empresas, organizações e indivíduos que já nos apoiaram. É claro que, com um compromisso de cinco anos, estamos a procurar outras parcerias e oportunidades para financiar esta iniciativa. Gostaríamos muito de ouvir as pessoas interessadas em juntar-se a nós nesta jornada para honrar o legado de Craig".