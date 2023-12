Tänak espera que vuelva M-Sport De Toni Hoffmann M-Sport El reto del campeonato no se materializó, pero Ott Tänak, que regresa a Hyundai tras un año fuera, sigue queriendo que M-Sport vuelva a tener éxito y regrese al lugar que le corresponde. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El año pasado por estas fechas, Ott Tänak se preparaba para probar por primera vez el Puma Rally1 de M-Sport Ford. Ahora simplemente se siente aliviado de estar fuera de él. La renovada colaboración entre M-Sport y Tänak, campeón del mundo en 2019, debería traer victorias en rallies y otro título mundial. Se aseguró victorias de rally (en Suecia y Chile), pero a pesar de liderar la clasificación general después de la segunda ronda en Suecia, un desafío por el título nunca pareció realmente creíble desde el Rally de Portugal en mayo.



Tänak simplemente no pudo continuar con el Puma Rally1 como todos esperaban. Y así, apenas doce meses después de despedirse de sus amigos en Alzenau, Tänak regresa a Alemania con un contrato Hyundai para 2024 en el bolsillo. El estonio deja un equipo M-Sport que ahora no tiene un piloto titular claro, pero espera que el equipo vuelva a lo más alto del WRC, donde cree que debe estar.



"Definitivamente, por mi parte me he esforzado mucho para hacerles avanzar", dijo Tänak a DirtFish. "El comienzo del año fue bastante esperanzador. Luego perdimos la visión de conjunto y no pasó gran cosa. Pero sí, espero de verdad que vuelvan a la senda del éxito y vuelvan al lugar que les corresponde. Espero que Malcolm Wilson encuentre a alguien un poco más consistente que yo. Porque yo era un fichaje bastante difícil para empezar, supongo. Pero creo que con suerte tendrán a otras personas".



Richard Millener, director del equipo M-Sport Ford, deseó a Tänak y a su copiloto Martin Järveoja todo lo mejor para el futuro. "Obviamente es una pena que el final del Rally de Japón signifique el adiós de Ott y Martin, pero a mí y al equipo nos gustaría darles las gracias por su actitud de no rendirse nunca y por el logro de dos grandes victorias en Suecia y Chile", dijo Millener. "Les deseamos todo lo mejor para la próxima temporada".